Koronavírus-járvány

Egészségügyi miniszter: az oltatlanok járványa zajlik Horvátországban

Az oltatlanok járványa zajlik jelenleg Horvátországban, ezt mutatja az újonnan fertőzöttek, a kórházban kezelt betegek és az elhunytak összetétele - írta Vili Beros horvát egészségügyi miniszter csütörtökön Twitter-oldalán.



A tárcavezető hozzátette: a koronavírus elleni oltás hatékonysága tudományosan és statisztikailag is igazolt. "A horvát kormány minden állampolgára számára elérhetővé tette a vakcinát. Rajtuk van a döntés. Senki közülünk nem sziget" - húzta alá.



Beros adatokkal is alátámasztotta tézisét. Mint mondta, a koronavírus-járvány következtében június vége óta 254-en haltak meg, nyolcvan százalékuk pedig nem volt beoltva. Húszan közülük 60 év alattiak voltak - fűzte hozzá.



Kiemelte: az egészségügyi intézetekben eddig 26 900 posztcovid-szindrómás beteget kezeltek, köztük gyerekeket is. A koronavírus okozta sokszervi gyulladással 82 kiskorú került kórházba - hangsúlyozta.



Horvátországban még mindig nem sikerült beoltani a lakosság felét. Az elmúlt másfél hónapban pedig jelentősen csökkent az oltakozási hajlandóság.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló országban eddig 1 688 016-an kaptak védőoltást - a jogosultak 41,6, a felnőtt lakosság 49,9 százaléka -, közülük 1 564 842-en már a második adagot is felvették.



Az elmúlt 24 órában 486 új esetet azonosítottak, így a járvány kezdete óta a SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta a 368 ezret. A Covid-19 szövődményeiben az elmúlt napon három beteg halt meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8294-re emelkedett. Kórházban 244 beteget ápolnak, közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen.



A szomszédos Szlovéniában csütörtökre 381 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki. A vírus okozta Covid-19 szövődményeiben az elmúlt napon ketten haltak meg. A koronavírusos betegek közül 56-an vannak kórházban, tízen közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 964 120-an kaptak védőoltást, közülük 862 040-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult lakosság 46, illetve 41 százaléka.



Milan Krek, a szlovén közegészségügyi intézet (NIJZ) igazgatója szerint amennyiben nem nő az oltottak aránya az országban, "katasztrofális" télnek néznek elébe.



Úgy értékelte: a 41 százalékos teljes átoltottság nem elég ahhoz, hogy legyőzzék a delta variánst. Ha nem változik a helyzet, novemberben a kórházakban akár kétezer beteget is kezelhetnek - mutatott rá.