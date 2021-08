Afgán konfliktus

NYT: a tálib fegyveresek keresik azokat az afgánokat, akik az amerikaiaknak, vagy a NATO-erőknek dolgoztak

A tálib fegyveresek egyre intenzívebben keresik azokat az afgánokat, akik az amerikaiaknak, vagy a NATO-erőknek dolgoztak Afganisztánban - írja a The New York Times című amerikai napilap.



Egy bizalmas ENSZ-dokumentumra hivatkozva a lap arról ír, hogy a korábban a szövetséges csapatokkal és az Egyesült Államok hadseregével együttműködő afgánokat "a kabuli repülőtéren lévő tömegben is keresik a tálib fegyveresek és azzal fenyegetődznek, hogy megölik vagy letartóztatják a családtagjaikat, ha nem találják meg őket". A Times felhívja a figyelmet, hogy az ENSZ-jelentésben foglaltak ellentmondanak a tálibok nyilvános vállalásainak, miszerint nem állnak bosszút a megbuktatott kormány tagjain és támogatóin.



A lap beszámolója szerint "számos jelentés érkezett" arról, hogy a táliboknak listájuk van azokról az emberekről, akiket kifaggatni és megbüntetni akarnak. A dokumentum szerint a tálibok "házról házra jártak, és letartóztatták és/vagy megfenyegették a célzott személyek családtagjait, ha nem adják meg magukat a táliboknak".



A The New York Times birtokába került jelentés szerint "leginkább az afgán hadsereg és a rendőrség tagjai, valamint a megbuktatott kormány dolgozói vannak veszélyben".



A cikkben beszámolnak egy augusztus 16-án kelt levélről is, amelyet a tálibok egy olyan afgán tisztviselőnek címeztek, aki korábban együtt dolgozott az amerikaiakkal és a britekkel, majd elrejtőzött, mielőtt a felkelők a lakásába érkeztek. Ebben arra szólították fel a hivatalnokot, hogy tegyen jelentést az Afganisztáni Iszlám Emirátus Katonai és Hírszerző Bizottságának Kabulban. Amennyiben ezt nem teszi meg - a levél szerint - a tisztviselő családtagjait "a saría törvényei alapján fogják kezelni".



A lap úgy fogalmaz: a jelentés fokozza az "egyre növekvő kételyeket" a tálibok korábban tett fogadalmával kapcsolatban. A cikk szerint elképzelhető, hogy a lázadók "megtorló gyilkosságokba kezdhetnek, ahogyan több mint 25 évvel ezelőtt is tették, amikor átvették az irányítást Afganisztánban".