Bűnügy

Gyújtópalackot dobtak egy holland újságíró otthonába

Rövid időn belül ez már a második támadás holland újságírók ellen azóta, hogy Peter R. de Vries ismert holland bűnügyi újságírót július elején fejbelőtték. 2021.08.19 17:16 MTI

Gyújtópalackot dobtak egy holland újságíró otthonába.



Willem Groeneveld groningeni otthonába az épület ablakán keresztül dobták be a gyújtópalackot ismeretlen elkövetők, az újságíró és élettársa időben eloltották a tüzet.



Groeneveld a Sikkom nevű városi hírportálnak dolgozik és munkássága miatt korábban is megpróbálták már megfélemlíteni.



Sajtóértesülések szerint két évvel korábban kövekkel dobták be otthona ablakait, mert több cikkben is pellengérre állította a háztulajdonosokat a szegényebb városrészekben. A múlt héten a Villamedia újságírói portálnak elmondta, hogy résen kell lennie, amikor a városban jár.



Rövid időn belül ez már a második támadás holland újságírók ellen azóta, hogy Peter R. de Vries ismert holland bűnügyi újságírót július elején fejbelőtték Amszterdamban - hívta fel a figyelmet Thomas Bruning, a holland újságírói szövetség főtitkára az ANP helyi hírügynökségnek nyilatkozva.



Az akkori támadás után pár nappal de Vries a kórházban életét vesztette.