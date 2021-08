Koronavírus-járvány

Az EU elfogadja Törökország, Észak-Macedónia és Ukrajna oltási igazolványait

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy elfogadja Észak-Macedónia, Törökország és Ukrajna oltási igazolványait, így ezeknek az országoknak az állampolgárai péntektől már beutazhatnak az unió területére - jelentette be a brüsszeli testület csütörtökön.



A kölcsönösség értelmében e három állam is elfogadja az uniós oltási igazolványokat, így megkönnyítve az EU-ba irányuló és az EU-ból kiinduló biztonságos utazást.



Várhelyi Olivér, a szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztos hangsúlyozta: "miközben együtt küzdünk a járvány ellen, partnereink is szerves részét képezik a biztonságos közös nyitásnak.



"Üdvözlöm Ukrajnát, Észak-Macedóniát és Törökországot a digitális COVID tanúsítványrendszerünkben, és várom, hogy hamarosan több szomszédunk is csatlakozzon" - tette hozzá.



Az EU mostanáig csak négy vakcinatípust ismert el, a BioNTech/Pfizer, az AstraZeneca, a Moderna és a Johnson & Johnson cégek oltóanyagait, azonban az egyes tagállamok dönthetnek arról, hogy más vakcinákat is elfogadnak.



Ukrajna vakcinaportfóliójában a négy unió által elismert, illetve a kínai Sinovac szerepel, míg Törökország és Észak-Macedónia egyaránt alkalmazza az orosz Szputnyik oltóanyagot is.



Az EU már Svájccal már megkötötte kölcsönös elismerési megállapodást, és ugyanilyen rendszer kíván kidolgozni az Egyesült Államokkal is.