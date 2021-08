Koronavírus-járvány

Emlékeztető oltás felvételét javasolja a Biden-adminisztráció

Az emlékeztető oltásra a csökkenő immunitás elleni küzdelem és a delta variáns terjedése miatt van szükség. 2021.08.19 02:30 MTI

Emlékeztető oltás felvételét javasolja azon amerikaiak számára a Joe Biden amerikai elnök vezette kormányzat, akik már megkapták a koronavírus elleni védettséghez szükséges összes oltásukat - jelentették be szerdán közös nyilatkozatukban a kormány egészségügyi tisztségviselői.



Mint fogalmaztak, az emlékeztető oltásra a csökkenő immunitás elleni küzdelem és a delta variáns terjedése miatt van szükség. "A rendelkezésre álló adatok világossá teszik, hogy az első oltások felvétele után idővel csökkenni kezd a koronavírus-fertőzés elleni védelem, és a Delta variáns elterjedésével összefüggésben kezdünk bizonyítékokat találni az enyhe és mérsékelt betegség elleni védelem csökkenésére" - fogalmaztak a közleményben.



A szakemberek azt javasolták, hogy a Pfizer-BioNTech és a Moderna gyógyszeripari vállalatok által gyártott koronavírus elleni vakcinákkal beoltott emberek az emlékeztető oltást nyolc hónappal a második dózis felvétele után kapják meg.



A közlemény aláírói között megtalálható Rochelle Walensky, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója, Francis Collins, az Országos Egészségügyi Központ (NIH) igazgatója, Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet (NIAID) igazgatója, valamint Janet Woodcock, az Egyesült Államok szövetségi élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóságának (FDA) megbízott vezetője is.



Az egészségügyi szakemberek szerint az emlékeztető oltások beadása szeptember 20-án kezdődhet. Mint kifejtették, ez az a dátum amikorra az először beoltottak - mint például az egészségügyi dolgozók vagy az idősotthonok lakói - alkalmassá válnak az emlékeztető oltás felvételére.



Az egészségügyi szakemberek a Johnson and Johnson amerikai gyógyszeripari vállalat vakcinájával beoltott állampolgárokkal kapcsolatban azt mondták: várhatóan az ő esetükben is szükség lesz az emlékeztető oltásra, de további vizsgálatokat tartanak szükségesnek. A Johnson and Johnson vakcinájával márciusban kezdték oltani az embereket az Egyesült Államokban, így az emlékeztető dózisra legkorábban novemberben lesz szükség - tették hozzá.