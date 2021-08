Illegális bevándorlás

Lengyelország megerősíti keleti határának védelmét

Az illegális bevándorlást megakadályozandó Lengyelország megerősíti keleti határának védelmét - jelentette be szerdán Pawel Jablonski lengyel külügyminiszter-helyettes. Mariusz Blaszczak védelmi miniszter pedig tudatta: több mint kilencszáz katonát vezényeltek a határőrök megsegítésére.



Jablonski a kelet-lengyelországi Biala Podlaska városban tett látogatása során újságíróknak megerősítette: a hatóságok az utóbbi időben a migrációs nyomás jelentős növekedését tapasztalják a lengyel-fehérorosz határon, és a Közel-Keletről Fehéroroszországon át az Európai Unió (EU) keleti határa felé irányuló bevándorlás erősödése "szervezett akció".



A helyzetet a miniszterhelyettes a litván-fehérorosz határon fennállóhoz hasonlította, és prioritásnak nevezte a határok biztosítását.



Közben Mariusz Blaszczak szerdán a Twitteren tájékoztatott arról, hogy a fehérorosz határon a lengyel hadsereg támogatja a határőrséget, a műveletben több mint kilencszáz katona vesz részt.



A lengyel belügyminisztérium szóvivője az MTI-nek is eljuttatott szerdai közleményében azt írta, hogy az összességében 418 kilométer hosszú lengyel-fehérorosz határ legveszélyeztetettebb, 187 kilométeres szakaszára más térségekben működő alakulatoktól vezényeltek át határőröket.



A határ közel száz kilométeres szakaszát eddig is szögesdrótos kerítés védte, most pedig újabb, ötven kilométer hosszú kerítés létesítését tervezik.



A lengyel-fehérorosz határszakaszon az utóbbi 24 óra alatt 138 illegális bevándorlót tartóztattak fel. Augusztus eleje óta 2100 ember próbált illegálisan átjutni rajta. A lengyel határőrség 1342 esetben megakadályozta a határátlépést, 758 személyt pedig feltartóztattak, és őrzött központokba szállították őket.



Július elejétől keddig 380 külföldit visszafordítottak Lengyelország területéről, ebben a számban benne vannak a származási országaikba visszatoloncoltak is - olvasható a belügyi közleményben.



Az EU külső határain fokozódó migrációs nyomásra tekintettel a lengyel kormány kedden elfogadta az illegális bevándorlásra vonatkozó jogszabályok módosítását, amely egyszerűsítené és meggyorsítaná a határátlépők visszafordítására vonatkozó eljárást.



A balti országok és Lengyelország, valamint az uniós szervek is azzal vádolják Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt, hogy "hibrid háborút" folytat, és szándékosan engedi át a migránsokat az EU felé, válaszul a rezsimje elleni nyugati büntetőintézkedésekre.