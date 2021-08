20 éve egy barlangban él - mikor megtudta, hogy járvány van, beoltatta magát (videó)

Panta Petrovic tavaly szerzett tudomást a koronavírusról, mikor hosszú idő után a barlangjához közeli városba ment, ahol mindjárt be is oltatta magát - írja az Új Szó.



"Mind a három vakcinát meg akarom kapni, sőt a ráadást is" - mondta a férfi.



Petrovic elmondása szerint azért költözött a vadonba, mivel a városban nem érezte magát szabadnak, jelenleg napjait élelem kereséssel tölti. A férfi mielőtt elhagyta eredeti lakóhelyét, minden vagyonát három híd megépítésére adományozta.



"A pénz meg van átkozva, megrontja az embereket. Semmi sem ront meg úgy, mint a pénz" - tette hozzá Petrovic.

VIDEO Almost twenty years ago, Panta Petrovic moved into a tiny Serbian mountain cave to avoid society. Last year, on one of his visits to town, he found out there was a pandemic raging. Now, he's gotten his Covid-19 jab and urges everyone to do the same https://t.co/Gv3aq7lOOA pic.twitter.com/UDziY15ouA