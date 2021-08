Afgán konfliktus

Több ezer afgánt fogad be Nagy-Britannia, a többi országot is erre kéri

Nagy-Britanniának eddig naponta ezer embert sikerült kimenekítenie Afganisztánból, ahol a tálib lázadók a napokban átvették az uralmat - közölte Priti Patel brit belügyminiszter. A brit kormány hosszú távon sok ezer afgán befogadását tervezi.



Patel szerint brit állampolgárokról és olyan afgánokról van szó, akiket a brit kormány ott helyben alkalmazott.



London már korábban - a nemzetközi erők Afganisztánból való kivonulása kezdete után - összeállított egy tervet mintegy ötezer olyan afgán állampolgár nagy-britanniai letelepítésére, aki a brit kormánynak dolgozott Afganisztánban.



A kormány kedden este bejelentette, hogy kibővíti ezt a programot: hosszú távon az ország befogad akár húszezer olyan afgánt, akik a legelesettebbek és menekülni akarnak a tálibok elől - főleg nőket, lányokat, valamint vallási és más kisebbségek tagjait -, ezen belül ötezret még az idén.



A miniszter más országokat is kért afgán menekültek befogadására. "Nagy-Britannia abban a tekintetben is megtesz minden tőle telhetőt, hogy más országok vegyék ki részüket a segítésből. Példát akarunk mutatni, de az egésznek a terhét egyedül nem vállalhatjuk magunkra" - közölte.



Franciaország szerdára virradóan kimenekített Kabulból repülőgépen 216 embert, köztük 184 "védelemre szoruló afgán civilt", 25 olyan francia-afgán kettős állampolgárt, aki előtte a kabuli francia nagykövetségre menekült, valamint négy holland, egy ír és két kenyai állampolgárt - jelentette be Jean-Yves Le Drian külügyminiszter. A gép Abu-Dzabiba repült, és onnan egy meg nem nevezett franciaországi repülőtérre repül tovább - tette hozzá.



Negyvenegy embert már kedden napközben elhozott Kabulból Franciaország - jegyezte meg az AFP hírügynökség.



Több külföldi kormány igyekszik most gyorsan kialakítani, hogyan reagáljon a tálib hatalomátvételre. A tálibok ígéretei ellenére, hogy változtatnak a nők jogaihoz való hozzáállásukon, sokan tartanak attól, hogy nem lesz nagy változás ebben a tekintetben ahhoz képest, ami 1996 és 2001 között volt tapasztalható, amikor nők csak férfi rokon kíséretében léphettek az utcára, és nem járhattak iskolába sem.