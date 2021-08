Afgán konfliktus

Engedélyezik a tálibok a civileknek Afganisztán elhagyását

Bár az evakuáció menetrendje még kidolgozásra vár, a tálibok beleegyezésüket adták, hogy a civilek, akik csatlakozni kívánnak a kimenekítéshez, biztonságban elvonulhassanak. 2021.08.18 07:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jake Sullivan, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója jelentette be a tálibok döntését, ugyanakkor elismerte, hogy egyes civilek távozása ellenállásba ütközött, amikor megpróbálták elérni a kabuli nemzetközi repülőteret.



Sullivan szerint sokan elérték a repülőteret, és a többiek problémáját megvitatják a tálibokkal. A Pentagon tisztviselői pedig közölték, hogy a hétfői kényszerszünet után a légi szállítás ismét beindult, és az időjárási problémák ellenére felgyorsult. Ezzel egy időben rendszeres az egyeztetés a tálib vezetőkkel.



További amerikai katonák érkeztek, és továbbiak vannak úton, így várhatóan összesen több mint 6000 fő vesz részt a repülőtér biztosításában az elkövetkező napokban.



Az amerikai hadsereg eddig több mint 3200 embert evakuált Afganisztánból, köztük amerikai személyzetet is, a katonai repülőgépek segítségével a Fehér Ház egy tisztviselőjének bejelentése szerint.



A 3200 emberen kívül mintegy kétezer afgán menekültet is evakuáltak az Egyesült Államokba - tette hozzá a tisztviselő.