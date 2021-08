Emberi maradványokat találtak a Kabulból felszállt katonai gép futóműházában

Az amerikai légierő közölte: emberi maradványokat találtak az afgán fővárosból felszállt C-17-es katonai gép futóműházában, a körülményeket vizsgálják.



A kabuli nemzetközi repülőtéren azt követően alakult ki káosz, hogy előzőleg a tálib fegyveresek elfoglalták a fővárost, ahol ennek hatására a lakosok körében pánik tört ki. A közösségi médiában olyan képek terjedtek el, amelyeken afgánok hétfőn kétségbeesetten próbálják elhagyni Kabult, amint egy C-17-eshez rohannak, és az oldalába kapaszkodnak.



Egy másik videón látszik, hogy két ember kizuhan egy katonai repülőgépből, amint az Kabulból felszállt.



A légierő keddi közleményében azt írta, hogy egy C-17-es repülőgép hétfőn a kabuli reptéren leszállt, és afgán civilek százai vették körül.



"A repülőgép körül gyorsan romló biztonsági helyzettel szembesülve a gép személyzete úgy döntött, hogy a lehető leggyorsabban elhagyja a repülőteret" - áll a közleményben.



Hozzátették, hogy a légierő különleges nyomozóhivatala vizsgálja a repülőgéppel és a "civil életek elvesztésével kapcsolatos információkat - beleértve a videódokumentációt és a közösségi médiában megjelent posztok forrását".



A helyzet a repülőtéren olyannyira kaotikussá vált, hogy hétfő délután több órára fel kellett függeszteni a járatok indítását és fogadását. A forgalom csak késő este indult be ismét.

