Terrorizmus

A tálibok átvették a hatalmat a vidámparkban is - videó

Fegyvereiket szorongatva dodzsemező és körhintázó tálib harcosokról készült felvételek bukkantak fel a közösségi médiában, többek között a Twitteren és a Redditen is. Egy másik videón szintén tálib katonák egy körhintán ülnek. Az nem világos, hogy a két felvétel ugyanabban a vidámparkban készült-e, és egyáltalán melyikben. Ugyanilyen meglepő az edzőtermében gyúró tálib harcosok látványa is. Pláne abból a szempontból, hogy milyen hírek láttak napvilágot az elmúlt napokban: mindenki menekül még a környékről is, akár az életébe kerül, akár nem.

🚨 | NEW: More footage from the Taliban taking over a theme park in Kabul



pic.twitter.com/FjURHmVqKm — News For All (@NewsForAllUK) August 16, 2021

Trying to be "fit for governing"

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace's gym. pic.twitter.com/s441sb6e35 — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) August 16, 2021