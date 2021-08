Koronavírus-járvány

Izraelben nőtt a fertőzöttek száma, de már több mint egymillió ember kapta meg a harmadik oltást

Izraelben nyolcezer fölé emelkedett a napi új koronavírus-fertőzöttek száma, de több mint egymillió ember már megkapta a harmadik oltását is - közölte az egészségügyi minisztérium a honlapján kedden.



Hétfőn 8646 új fertőzöttet találtak az elvégzett csaknem 150 ezer teszttel Izraelben, ami február elseje óta a legmagasabb szám, és 6,2 százalék pozitivitási arányt jelent.



Több mint 55 ezer aktív esetet tartanak nyilván az egészségügyi hatóságok, közülük 926-an kórházba kerültek, 559-en súlyos esetnek számítanak, 89-en lélegeztetőgép segítségére szorulnak.



Nachman As professzor, az egészségügyi minisztérium igazgatója elrendelte a rendkívüli helyzet nyomán az összes ápoló-továbbképző tanfolyam felfüggesztését, hogy az ápolók azonnal visszatérhessenek a kórházakba és a rendelőintézetekbe - írta a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



A minisztérium számításai szerint a jelenlegi trendek folytatódása esetén szeptember 10-én már 4800-an lehetnek kórházakban, s várhatóan 2400-an lesznek súlyos állapotban. A remények szerint szeptember közepére az oltási kampány nyomán jelentősen csökken majd a fertőződés üteme, és ezzel a súlyos betegek száma.



Naftali Bennett miniszterelnök hétfő este tanácskozást hívott össze, melyen megvitatták a tanévkezdésből fakadó gondokat. Elhatározták, hogy a 12 évesnél idősebbek, vagyis már olthatók évfolyamain az erősen fertőzött, az egészségügyi minisztérium szerinti "piros" településeken a zoom applikációval fognak interneten tanulni azokban az osztályokban, amelyekben nincs beoltva legalább a gyerekek 70 százaléka.



Az aggasztó számok mellett optimizmusra ad okot, hogy már több mint egymillióan, 1 052 615-en harmadszor is felvették az 50 évnél idősebbek közül az oltást az augusztusban indult új oltási kampány során.



Az országnak már 58 települése "pirosnak" számít, közepesen fertőzött, vagyis "narancssárga" 103 hely, gyengén van jelen a koronavírus 65 "sárga" városban és faluban, s máig sikerült megőriznie "zöld", vagyis alig, vagy egyáltalán nem fertőzött státuszát 54 izraeli településnek.



December vége óta Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 855 387-t (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 62,97 százaléka, azonban ez nem bizonyult elégnek a SARS-CoV-2 vírus erősen fertőző delta variánsa által okozott újabb járványhullám megfékezésére. A pandémia megjelenése óta 951 226 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, a betegségben tavaly február óta 6694-en haltak meg Izraelben.