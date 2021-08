Terrorizmus

Közeleg szeptember 11, fokozódik a terrorista támadások esélye

A szeptember 11-i merényletek közelgő 20. évfordulója, valamint a közelgő vallási ünnepek szélsőséges támadásokra ösztönözhetnek - közölte az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) frissen kiadott terrorista riasztásában.



A DHS közleményében nem nevezett meg konkrét fenyegetéseket. Megjegyezte azonban, hogy az Egyesült Államok "fokozott fenyegetettségi környezetben" van, amelyet olyan tényezők táplálnak, mint a faji és etnikai gyűlölet által motivált erőszakos szélsőségesek, valamint a világjárvány idején bevezetett korlátozások miatti neheztelés.



A DHS a figyelmeztetéseket a lakosság, valamint az állami és helyi hatóságok tájékoztatására adta ki. A figyelmeztetések más bűnüldöző szervektől gyűjtött hírszerzési információkon alapszanak.



A DHS szerint a belföldi szélsőségesek továbbra is kiemelt nemzeti fenyegetést jelentenek az amerikai bűnüldöző szervek számára, és legalább az év hátralévő részében ez így is marad.



Az ügynökség megjegyezte, hogy az al-Kaida az Arab-félszigeten nemrégiben adta ki négy év óta először angol nyelvű kiadását az Inspire magazinjának, nyilvánvalóan a 2001. szeptember 11-i terrortámadások közelgő évfordulója alkalmából.



Az évforduló és a közelgő ünnepek "katalizátorként szolgálhatnak a célzott erőszakos cselekményekhez" - írta az ügynökség.



A DHS azt is megjegyezte, hogy vallási és etnikai gyűlölet által motivált belföldi szélsőségesek a múltban már támadtak imaházakat és más gyülekezeteket, de azt mondta, hogy nem azonosítottak "hiteles vagy közvetlen fenyegetést ezeken a helyszíneken".



A korábbi tájékoztatókhoz hasonlóan a DHS aggodalmát fejezte ki mind a "személyes sérelmek és szélsőséges ideológiai meggyőződések" által motivált belföldi szélsőségesek, mind a külföldi befolyások miatt.



Az ügynökség szerint az orosz, kínai és iráni kormányokhoz kötődő médiumok segítettek a COVID-19 eredetéről és a vakcinák hatékonyságáról szóló összeesküvés-elméletek terjesztésében, és egyes esetekben felerősítették az ázsiai származású emberek elleni erőszakra való felhívásokat.