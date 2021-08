A mélybe zuhantak az elkeseredett kabuliak, akik egy felszálló repülőbe kapaszkodtak - videó

Káosz és pánik alakult ki Afganisztán fővárosában, Kabulban, miután a tálibok átvették a hatalmat az ország fölött. Tömegek menekülnek, rengetegen próbáltak meg a repülőkre feljutni, hogy elkerüljék a szervezet elnyomó hatalmát. Sokan annyira kétségbe voltak esve, hogy felszálló gép futóművére kapaszkodva próbálták elhagyni az országot.

An Apache appears to be doing crowd control to clear the runway for a C-17 military transport aircraft at Hamid Karzai International Airport in Kabul, as hundreds of people are trying to get on flights out of Afghanistan. pic.twitter.com/UzuMqiNjKc