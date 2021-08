Szinte megostromolták a felszálló gépeket a menekülők - drámai videók a kabuli reptérről

Teljes a káosz a kabuli repülőtéren, az emberek szinte megostromolják a felszálló gépeket - írja a BBC.



Közben több mint 60 ország állítja közös nyilatkozatban, hogy az Afganisztánt elhagyni kívánó afgánoknak és nemzetközi állampolgároknak engedélyezni kell a távozást, és a repülőtereknek, valamint a határátkelőknek nyitva kell maradniuk.



A táliblázadók vasárnap megkezdték a bevonulást Kabulba és bejelentették, hogy átvették az ellenőrzést Afganisztán egész területe fölött.

This could become Fall of Saigon 2.0 or worse - the Fall of Kabul and the massive throngs of people trying to flee at Kabul Airport. Can't blame them. Where are the international support to send passenger jets to airlift them all out?! #Kabul pic.twitter.com/GamVlDejdJ