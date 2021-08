Nagy-Britannia

Rémálom az Aldiban: sírva remegett a háromgyerekes anyuka, a pénztáros a földre dobálta az árukat

Egy fiatal anyukát nagyon megrázott a pénztáros viselkedése egy guisborough-i Aldiban - írja a szeretlekmagyarorszag.hu.



A Guisborough-ban történtek könnyen megeshettek volna akár nálunk is: bizonyára mindenki ismeri, mikor a pénztáraknál a kasszás olyan sebességgel olvass le az árut, hogy alig lehet tartani vele a lépést. Hasonlóan zajlik ez az angliai áruházakban is, ezt a nyomást pedig nem bírta az anyuka.



A 35 éves nő szerint most a szokásosnál is gyorsabb tempót diktált a pénztáros, miközben ő három 10 évesnél fiatalabb gyermekét is próbálta kordában tartani. Alig telt el egy kis idő, máris óriási tornyokban álltak a termékek a kasszánál.



"A kasszás látta, hogy szenvedek, majd amikor leesett egy konzerv, sírni és remegni kezdtem. Letérdeltem a földre, hogy felvegyem, közben még mindig folyamatosan figyelve a gyerekeimre" - mesélte a nő, aki ezután megkérte a pénztárost, hogy lassabban olvassa le a termékeket. Az eladó azonban az anyuka szerint ezután se vett vissza a tempóból, a hölgy már szinte úgy érezte, dobálja felé a leolvasott árut.



Szerencsére egy kolléga gyorsan a nő segítségére sietett, így már nyugodtan fejezhette be a vásárlást az anyuka.



Az áruház vezetője bocsánatot kért a történtekért: "Beszéltünk az anyukával, hogy elnézést kérjünk a guisborough-i áruházban tapasztaltakért, és reméljük, hogy a jövőben visszatér majd hozzánk" - fogalmazott.