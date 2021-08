Kártevők

Gyilkos lódarázs fenyegeti Amerikát

A The Verge információi szerint Washingtonban idén újra észleltek gyilkos lódarazsat, ismertebb nevén ázsiai óriás lódarazsat - írja a Napi.hu.



Először tavaly találtak példányokat a veszélyes fajból az Egyesült Államokban: akkor augusztusban fogták be az első egyedet, és októberben kiírtották a fészket - 98 dolgozót egyetlen fészekből.



A rendkívül kártékony rovart idén augusztus 11-én észlelték először a kanadai határ közelében. Az ázsiai óriás lódarázs kiemelten veszélyes fajnak számít: akár 32 km/h sebességgel is képesek repülni, fullánkjuk gond nélkül átszúrja a méhészruhát, megtámadják őshonos papírdarazsakat, a méheket lefejezik és testükkel etetik kicsinyeiket, pár óra alatt egész méhcsaládokat pusztítanak el.



A fészek felszámolása érdekében a hatóságok csapdákat állítottak fel az érintett területeken, hogy visszakövethessék az egyedeket.



A The Verge hangsúlyozza, aki összetalálkozik egy ilyen példánnyal, az inkább csak értesítse a hatóságokat, de ne próbáljon meg hősködni, mert rossz vége lehet.