Koronavírus-járvány

Szlovénia szigorít a határátlépésen

Szlovénia szigorít a határátlépés szabályain, s augusztus 23-tól azoknak is védettségi igazolást kell felmutatniuk a határokon, akik csak átutaznak az országon - jelentette a helyi sajtó szombaton.



A szigorítás alól kivételt képeznek a 15 év alatti kiskorúak, a határmenti ingázók, azok, akik ingatlannal vagy mezőgazdasági földdel rendelkeznek Szlovéniában, továbbá a nemzetközi fuvarozók.



A kormány megváltoztatja a maszkviselési szabályokat is. Hétfőtől ismét kötelező lesz a szájmaszk a nyilvános rendezvényeken zárt térben, és a szabadban is, ha az összejöveteleken száznál többen vesznek részt.



Szombatra 264 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki az országban. A vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben az elmúlt egy napon nem halt meg senki. A koronavírusos betegek közül 42-en vannak kórházban, heten közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 936 644-en kaptak védőoltást, közülük 839 771-en már a második adagon is túl vannak. Ez a felnőtt lakosság 54, illetve 48 százaléka.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 367 új esetet azonosítottak, így a járvány kezdete óta az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta a 366 ezret. A Covid-19 betegség szövődményeiben az elmúlt napon két beteg halt meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8282-re emelkedett. Kórházban 192 beteget ápolnak, közülük húszan vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 678 479-en kaptak védőoltást - a jogosultak 41,4, a felnőtt lakosság 49,7 százaléka -, közülük 1 546 645-en már a második adagot is felvették.