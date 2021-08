Áradások Nyugat-Európában

Új katasztrófavédelmi riasztórendszert telepít Németország

Németországban állami forrásokból harmincmilliárd eurós (10 650 milliárd forint) alapot állítanak fel a júliusi árvizek utáni helyreállítás finanszírozására - jelentették be kedden Berlinben.



A szövetségi kormány és a tartományi kormányok vezetőinek tanácskozásán kötött megállapodás szerint az alapot fele-fele arányban a szövetségi kormány és a tartományi kormányok töltik fel. Ehhez változtatni kell az adóbevételek elosztásán. A szövetségi kormány vállalta, hogy augusztus 18-ra elkészíti és a szövetségi parlament (Bundestag) elé terjeszti a szükséges jogszabály-módosításokat.



A Bundestag várhatóan szeptember elején, rendkívüli ülésen tárgyalja az ügyet, néhány héttel a szeptember 26-i parlamenti választás előtt.



A pénzből az újjáépítés mellett telepítenek egy új katasztrófavédelmi riasztó rendszert is, amely külön alkalmazás nélkül, automatikusan továbbít a veszélyre figyelmeztető üzeneteket a természeti csapással fenyegetett területeken működtetett mobiltelefonokra. Felújítják a hagyományos, szirénás riasztó rendszert is.



Július közepén Németország nyugati részén, főleg Rajna-vidék-Pfalz és Észak-Rajna-Vesztfália tartományban pusztított árvíz. A halálos áldozatok száma 190 körül van, végleges adatok még nincsenek, mert sok embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az ítéletidőben számos településen súlyos károk keletkeztek, lakóépületek százai semmisültek meg, tönkrementek az utak, hidak és a közművek.