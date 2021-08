Afgán konfliktus

Csehország a repülőtérre menekítette diplomatáit az afgán fővárosból

Csehország vasárnap a kabuli nemzetközi repülőtérre menekítette az afgán fővárosban dolgozó diplomatáit - jelentette be Jakub Kulhánek cseh külügyminiszter szombaton Prágában.



Kulhánek szerint a két cseh diplomata jelenleg a repülőtéren tartózkodik a cseh katonai rendőrség felügyelete alatt.



Prága a szövetségi erőktől kapott információk alapján és az ottani cseh nagykövet kérésére döntött diplomatái kimenekítéséről. A prágai sajtóban megjelent információk szerint a cseheket megfenyegették, ezért a külügy biztonsági okokból diplomatái evakuálása mellett döntött.



Jakub Kulhánek kérésére Andrej Babis kormányfő vasárnap estére összehívta a cseh nemzetbiztonsági tanács ülését is, amely megtárgyalja az afganisztáni fejleményekkel kapcsolatos problémákat.



Csehország már korábban úgy döntött, hogy támogatást nyújt azoknak az afgánoknak és családjuknak, akik segítették a cseh hadsereg misszióját a nemzetközi erők kötelelékében. A programról, amely anyagi segítséggel és szükség esetén menedéknyújtassal is számol, két hete döntött a cseh kormány.



Andrej Babis cseh kormányfő az ülés utáni sajtóértekezleten azt mondta: bizalmas anyagról van szó, ezért részleteket nem hozhatnak nyilvánosságra. "A segítségnyújtást azonnal elkezdjük, a program hivatalos jóváhagyása megtörtént" - válaszolta újságírói kérdésre Babis.



A cseh sajtóban megjelent bizalmas értesülések szerint mintegy 30-50 emberről és családtagjaikról van szó. A NATO áprilisban közölte, hogy szeptember 11-ig kivonja békefenntartóit Afganisztánból. A cseh hadsereg 2002-ben kapcsolódott be a NATO afganisztáni békemissziójába. Az elmúlt két évtized alatt összesen 11 500 cseh katona szolgált Afganisztánban. A misszió során 14 cseh katona vesztette életét.