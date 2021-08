Média

Luxemburg nem ad működési engedélyt az orosz RT német nyelvű csatornájának

Az orosz állami RT - korábbi nevén Russia Today - műsorszolgáltatónak nem sikerült működési engedélyt szereznie német nyelvű csatornája számára Luxemburgban - írta pénteken a Luxemburg Times hírportál.



Xavier Bettel kormányfő, aki a médiáért és kommunikációért felelős miniszter is egyben, a hírportálnak adott nyilatkozatában arra hivatkozott, hogy az engedélyezési ügyben nem a nagyhercegség illetékes, hanem Németország.



A hírportál szerint az RT azért kért engedélyt német nyelvű csatornájának luxemburgi sugárzására, hogy megkerülje a külföldi állami finanszírozású cégek műsorainak németországi sugárzási tilalmát.



Pénteken a luxemburgi kormány megerősítette, hogy az RT anyavállalatától, az ANO TV-Novosztyitól kapott kérelmet arra irányulóan, hogy műholdon keresztül sugározhassa német nyelvű műsorait. "Mivel azonban a médiaszolgáltató Németországban tart fenn székhelyet, és jelentős létszámmal rendelkezik Berlinben, a műsor Németország joghatósága alá tartozik. Luxemburg felvette a kapcsolatot a német hatóságokkal, hogy biztosítsa az audiovizuális médiára vonatkozó uniós irányelv helyes alkalmazását" - közölte a médiáért és kommunikációért felelős minisztérium.



A Luxemburg Times szerint a német állami médiahatóság csütörtökön közölte a luxemburgi kormánnyal, hogy az RT-nek az engedély iránti kérelmet hozzájuk kell benyújtani, ez azonban nem történt meg. "Ha ilyen kérelmet nyújtanak be, a médiahatóság megvizsgálja az ügyet, beleértve az állami semlegesség szempontját is" - közölték.



Az RT közlései szerint azonban a műsorszolgáltató "valamennyi nemzetközi engedélyezési folyamata továbbra is az összes érintett hatóság összes követelményének, törvényének és rendeletének megfelelően zajlik, a megfelelő joghatóságokban".



Az RT angol nyelvű csatornája már elérhető Luxemburgban.