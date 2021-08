Koronavírus-járvány

Kína ismét elutasította a WHO javaslatát

A koronavírus eredetének vizsgálatára az év elején Kínába látogató nemzetközi misszió nem jutott konkrét következtetésre, és négy lehetséges forgatókönyvet hagyott nyitva. 2021.08.13

Kína ismét elutasította az Egészségügyi Világszervezet (WHO) javaslatát a koronavírus eredetét vizsgáló kutatás új szakaszáról pénteken - közölte internetes oldalán a Global Times című kínai lap.



Peking ezt azzal indokolta, hogy az új szakasz terve nem az év elején, a közép-kínai Vuhanban nemzetközi és kínai kutatók által közösen folytatott vizsgálat megállapításain alapul - olvasható a cikkben.



Ma Csao-hszü kínai külügyminiszter-helyettes a Pekingben állomásozó külföldi diplomatáknak tartott eseményen elmondta: a kínai fél soha nem ellenezte a vírus eredetét kutató vizsgálatokat, sőt a kezdetektől támogatta és a továbbiakban is részt fog venni az ezt célzó tudományos munkában.



Kína azon lesz, hogy átültesse a gyakorlatba az országba látogató nemzetközi szakértők és kínai kollégáik közös javaslatait, különös tekintettel az eddig végzett kutatások kiegészítésére irányuló, további vizsgálatokra - tette hozzá.



Ugyanakkor leszögezte: Kína elutasítja a koronavírus eredetvizsgálatának átpolitizálását. A kínai külügyminiszter-helyettes emlékeztetett: miközben a közös jelentésben a szakértők "rendkívül valószínűtlennek" ítélték, hogy a vírus laboratóriumból szabadult el, a WHO csütörtöki közlése szerint különös figyelmet fordítanak majd a "laboratórium-elméletre".



Miközben Kína határozottan elutasítja a vuhani laboratóriumot érő vádakat, hasonló állításokat fogalmaz meg a marylandi Fort Detrick katonai bázis egyik laboratóriumáról.



Ma Csao-hszü pénteken elmondta: már több mint 25 millió kínai internetfelhasználó írt alá egy nyílt levelet, amelyben arra kérik a WHO-t, hogy tartson vizsgálatot az amerikai laboratóriumban.



A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság egyik tisztségviselője azt mondta: a világ több pontján, például Olaszországban, az Egyesült Államokban és Franciaországban találtak már bizonyítékot arra, hogy a koronavírus már 2019 végén jelen volt, így a jövőben Kínán kívül is folytatni kell a vírus eredetét célzó kutatásokat.



A koronavírus eredetének vizsgálatára az év elején Kínába látogató nemzetközi misszió (tagjai között 17 nemzetközi és 17 kínai szakértővel) nem jutott konkrét következtetésre, és négy lehetséges forgatókönyvet hagyott nyitva. A legvalószínűbbnek azt tartják, hogy a vírus egy közvetítő faj révén terjedt át az emberre, elsőként valószínűleg 2019 őszén, a közép-kínai Vuhanban.