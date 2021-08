Koronavírus-járvány

Már az ötven év felettiek is felvehetik hamarosan a harmadik oltást Izraelben

Az előzetes adatok szerint a harmadik adag beadása után az emberek immunrendszerének védelmi szintje közel megduplázódik a koronavírussal szemben.

Izraelben az egészségügyi tanácsadó bizottság a koronavírus elleni harmadik oltás korhatárának 50 évre történő leszállítását javasolja - jelentette a helyi média pénteken.



A járványkezelő szakértői csoport tagjai az oltási kampány kiterjesztése mellett szavaztak csütörtök éjszakai megbeszélésükön. A csaknem száz egészségügyi szakemberből álló grémium az 50 évnél idősebbek, az egészségügyi személyzet, a valamilyen alapbetegségben szenvedők, a rabok és a büntetésvégrehajtási alkalmazottak harmadik oltását javasolta.



Az egészségbiztosító pénztáraknál már pénteken lehet időpontot kérni az oltáshoz. Az előzetes adatok szerint a harmadik adag beadása után az emberek immunrendszerének védelmi szintje közel megduplázódik a koronavírussal szemben.



A számokból az is kiderült, hogy a harmadszor is beoltottak közül csak feleannyian kapták el a vírus különösen fertőző delta változatát, mint a csak kétszer beoltottak, de Saron Elroj-Prajsz, az egészségügyi minisztérium közegészségügyi osztályának vezetője szerint ezt az oltást harmadszor is felvettek fokozottabb óvatossága is okozhatta.



Szuliman Zarka járványügyi kormánybiztos elmondta, hogy jelentős erőfeszítéseket tesznek a még oltatlan, mintegy egymillió, 12 évnél idősebb izraeli beoltása érdekében. Vizsgálják távolmaradásuk okait, és úgy tűnik a közömbösség mellett másik közös nevezőjük az illetőknek alacsony társadalmi-gazdasági státusuk - értesült a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



A bizottság döntése után Naftali Bennett miniszterelnök arra biztatott minden újraoltható izraelit, hogy már péntek reggel iratkozzon fel a harmadik oltásra, és hangsúlyozta, hogy rendelkezésre áll a szükséges mennyiségű oltóanyag.



Az egészségügyi minisztérium honlapja szerint péntekig a 60 évnél idősebb izraeliek közül 754 989-en vették fel az oltást a közel két hete elkezdődött kampányban. A kilencven fölöttiek közel felét, a 80 és 90 év közöttiek 54,4 százalékát, a 70 és 80 év közöttiek 59,2 százalékát, és a 60 és 70 év közöttiek 41,4 százalékát már újraoltották.



A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 831 931 tizenkét évnél idősebb embert már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 62,74 százaléka.



Két alkalommal 5 409 378-an vették fel az oltást, ami 58,17 százalékos arányt jelent, és a lakosság 8,33 százalékát már harmadszor is beoltották, azonban ez eddig nem bizonyult elégnek a SARS-CoV-2 koronavírus erősen fertőző delta variánsa által okozott újabb járványhullám megfékezésére. Izraelben az országos védettség elérésével, és ehhez az oltási kampány kiterjesztésével próbálják leküzdeni a járványt.