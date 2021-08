Illegális bevándorlás

Frontex: közel 60 százalékkal nőtt az illegális határátlépések száma az idei év első felében

Az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma, 2021 első hét hónapjában meghaladta a 82 ezret, ami az előzetes számítások szerint 59 százalékkal több az egy évvel korábban mért adatoknál, a határsértések különösen a közép-mediterrán térségben és a Nyugat-Balkán régiójában növekedtek - közölte csütörtökön az EU határ- és partvédelmi ügynöksége (Frontex).



Júliusban a Frontex 17 300 illegális határátlépést regisztrált, 33 százalékkal többet, mint az előző év azonos hónapjában. A határsértések száma június hónaphoz képest mintegy 3000-el emelkedett. A szervezet júliusi migrációs adatokat összesítő jelentése kiemeli, hogy az EU keleti határain folyamatosan nő a migrációs nyomás: júliusban több mint 3000 illegális belépést regisztráltak Fehéroroszországból a litván határon, míg a lengyel határon 180, a lett határon pedig 200 alkalommal kellett intézkedniük a határvédelmi hatóságoknak.



A közép-mediterrán migrációs útvonalon az idei év első hét hónapjában 96 százalékkal több migráns próbálkozott határsértéssel, mint tavaly ugyanezen időszakban, ugyanakkor a nyugat-mediterrán Spanyolországot is érintő úton 32 százalékkal csökkent az illegális határátlépők száma.



Az illegális migránsok többségükben tunéziaiak, bangladesiek, illetve 67 százalékban algériaiak voltak. A jelentés megjegyzi, hogy az algériai határsértők ilyen magas arányának oka az országban jelenleg is fennálló instabil politikai és gazdasági helyzet lehet, amely egyre több embert késztet arra, hogy megpróbáljon Európába jutni.



A nyugat-balkáni útvonalon júliusban 3600 illegális határátlépést észleltek a hatóságok, 67 százalékkal többet, mint tavaly júliusban. A határátlépési kísérletek száma ezen a szakaszon idén 90 százalékkal nőtt, összesen 22 600-an próbáltak átjutni Európába. A migránsok többsége Szíriából és Afganisztánból, illetve Marokkóból érkezett.



Idén nőtt a szubszaharai, azaz a Szaharától délre fekvő országokból érkező határsértők száma is: az elmúlt 7 hónapban 7350 határsértés történt a nyugat-afrikai útvonal mentén, 130 százalékkal több, mint tavaly.