Hollandia

A holland kormány nem tervez menedéket nyújtani a holland katonákat segítő afgánoknak

A holland ügyvivő kormány nem tervez menedéket nyújtani az Afganisztánban állomásozó holland katonai csapatokat segítő afgánoknak, arra hivatkozva, hogy ez a menedékkérelmek "ellenőrizhetetlen növekedéséhez" vezetne - írta csütörtökön a Dutchnews holland hírportál.



A kormány kizárólag a helyszíni tolmácsokat és családtagjaikat engedné be az országba, a holland csapatokkal együttműködő más afgánok, például a biztonsági őrök vagy a logisztikai személyzet esetében nem tesz kivételt.



A hírportál a holland honvédelmi minisztérium adataira hivatkozva azt írja: a múlt héttel bezárólag 440 menedékkérelmet nyújtottak be olyan afgánok, akik elmondásuk szerint tolmácsként dolgoztak a holland csapatokkal. Ezekben a kérelmekben, a minisztérium szerint, "egyre több a hamisított kérelem". Eddig összesen 126 afgán kérelmét hagyták jóvá, és közülük 108 tolmács és családjaik már Hollandiában tartózkodnak.



A hágai kabinet szerdán úgy döntött, hogy az elkövetkező hat hónapban nem toloncolnak ki afgán menedékkérőket az országból, a hazájukban egyre romló biztonsági helyzet miatt. A holland kormány annak ellenére határozott így, hogy a hét elején további öt EU-tagállammal együtt levélben még arra kérte az Európai Bizottságot, hogy ne akadályozza meg az illegális afgán migránsok visszatoloncolását. Az ügyvivő kormányt emiatt a jogvédő szervezetek, az ellenzéki és a koalíciós pártok egyaránt hevesen bírálták. Emellett az európai uniós tagállamok afganisztáni nagykövetei is a kitoloncolások felfüggesztést javasolták.



Afganisztánban drámai mértékben romlott a biztonsági helyzet azóta, hogy májusban megkezdődött a külföldi haderő kivonása. A tálibok azóta óriási területeket vontak ellenőrzésük alá, és már a fővárost, Kabult fenyegetik. Csütörtökön a tálibok elfoglalták a Kabultól 150 kilométerre délnyugatra fekvő Gazni városát. Ez már a tizedik tartományi székhely, amely a radikálisok kezére került egy hét alatt.