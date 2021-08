Illegális bevándorlás

Ukrajna szögesdrótot ajándékozott Litvániának fehérorosz határának megerősítésére

Ez volt az első szállítmány abból a háromból, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az ukrán kormány hagyott jóvá rendeletben. 2021.08.12

Ukrajna humanitárius segítségként több mint 38 tonna szögesdrótot szállított Litvániának Fehéroroszországgal közös határa megerősítésére - közölte csütörtökön az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat.



A közlemény szerint ez volt az első szállítmány abból a háromból, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az ukrán kormány hagyott jóvá rendeletben. Célja, hogy elősegítse a litván határ védelmét az illegális bevándorlókkal szemben. A rakományt az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat munkatársainak egy csoportja kíséri és adja át a litván határőrség képviselőinek.



Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök május végén jelentette be, hogy Minszk többé nem vesz őrizetbe illegális bevándorlókat, akik Fehéroroszországon keresztül próbálnak az Európai Unió területére jutni. Július elején Vilnius országos vészhelyzetet hirdetett.



Litvánia volt az első ország, amely "hibrid agresszióval" vádolta meg Minszket - írta a kapital.ua hírportál. Litvánia mellett az Európai Unió is megvádolta Minszket azzal, hogy szándékosan engedi át a migránsokat az EU felé, válaszul a Lukasenka rendszere elleni nyugati büntetőintézkedésekre.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett: a litván parlament szerdán fogadott el törvényt "fizikai akadályok létesítéséről" az ország fehéroroszországi határán. Agné Bilotaité belügyminiszter reményét fejezte ki, hogy egy éven belül megépül a kerítés a fehérorosz határon. Idén ugyanis már több mint 4100 - többségében iraki - illegális bevándorló jutott be Litvániába a fehérorosz határon keresztül.



Az összesen 550 kilométer hosszú szögesdrótkerítés felhúzásának munkálatai már bő egy hónapja megkezdődtek. A határvédelmi intézkedés költségei becslések szerint mintegy 150 millió euróba (53 milliárd forint) kerülnek.