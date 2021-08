Baleset

Felrobbant egy tűzijáték-lerakat Erdélyben, egy ember meghalt - videó

Felrobbant és leégett egy tűzijáték-lerakat Erdélyben, a Brassó megyei Zernest városban szerda este. A balesetben egy ember meghalt, kettőt pedig füstmérgezéssel vittek kórházba.



A 300 négyzetméteres raktárban mintegy 600 kilogrammnyi tűzveszélyes anyagot tároltak. Az első robbanás nyomán valamennyi tűzijáték sorra felrobbant: a percekig tartó robbanássorozatban a lángok több emeletnyi magasságba csaptak fel és sűrű fekete füst borította be a környéket.



A tűzoltók egy órán belül megfékezték a lángokat.



A baleset azért is nagy riadalmat keltett, mert a tűzérségi lőszert is gyártó zernesti fegyvergyár közvetlen közelében történt.