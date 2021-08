USA

"Csúcstalálkozó a demokráciáért" címmel rendez virtuális konferenciát az amerikai elnök

"Csúcstalálkozó a demokráciáért" címmel rendez virtuális konferenciát december 9-én és 10-én Joe Biden amerikai elnök - jelentette be szerdai közleményében a Fehér Ház.



"Az elnök szerint korunk kihívása annak bemutatása, hogy a demokráciák képesek jobbá tenni saját népük életét, és rámutatni a világot érintő legnagyobb problémákra" - fogalmaztak a közleményben. Az írás szerint Biden a hivatalában töltött első hat hónapja során "újjáélesztette az amerikai demokráciát", és újjáépítette a szövetségi viszonyt az ország demokratikus partnereivel. "Újra egyesítette a világ országait, hogy együtt lépjenek fel az emberi jogok megsértése ellen, kezeljék a klímaválságot és harcoljanak a globális világjárvány ellen." - tették hozzá.



A közleményben kiemelik, hogy az elnök decemberben "a világ sokszínű demokráciáinak vezetőit" hívja össze a "Csúcstalálkozó a demokráciáért" című rendezvényre, amelyet nagyjából egy év múlva egy második esemény követ majd, ahol már személyesen találkoznak. Mint írják, a rendezvényen három témában is növelnék a kötelezettségvállalást. Ezek "a tekintélyelvűség elleni védekezés, a korrupció elleni harc, és az emberi jogok tiszteletben tartásának támogatása".



"Állami vezetők, a civil társadalom tagjai, filantrópok és a magánszektor képviselői" vesznek majd részt a rendezvényen, amely "lehetőséget kínál a világ vezetőinek, hogy (.) együtt megerősítsék a demokratikus megújulás alapjait" - fogalmazott az amerikai elnöki hivatal közleménye.



A Fehér Ház egyelőre nem hozta nyilvánosságra, hogy mely országok vezetői kapnak meghívást a csúcstalálkozóra.



Joe Biden február közepén, a müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencia (MSC) online fórumán kijelentette: meg kell védeni, meg kell erősíteni és meg kell újítani a demokráciát, amely sokhelyütt támadás alatt áll, így Európában és az Egyesült Államokban is. Az amerikai elnök akkor úgy fogalmazott: "Az emberiség a világ jövőjéről szóló vita kellős közepén tart. Az egyik oldalon azok állnak, akik szerint a kihívások hosszú - a negyedik ipari forradalomtól a koronavírus-világjárványig terjedő - sorát tekintve az autokrácia a leginkább megfelelő út, a másik oldal pedig a demokrácia mellett érvel".



Biden május végén, az Emlékezet Napján (Memorial Day) elmondott beszédében szintén a demokrácia fontosságára hívta fel a figyelmet. "A demokrácia akkor virágzik, ha az állampolgárok szavazhatnak, amikor sajtószabadság van, és amikor mindenki számára egyenlő jogokat biztosítanak. Az amerikai hősök nemzedékről nemzedékre azért jelentkeznek, hogy részt vegyenek a harcban, mert megértik az igazságot, amely minden amerikai szívben él: hogy a szabadság, a lehetőségek és az igazságosság sokkal nagyobb valószínűséggel valósul meg egy demokráciában, mint egy autokráciában" - fogalmazott akkor az elnök.