Koronavírus-járvány

Már a bécsi Stephansdomban is oltanak

A megnyitón jelen volt Christoph Schönborn bíboros és Michael Ludwig polgármester is.



Ludwig hangsúlyozta, hogy könnyen elérhető oltópontokat kínálnak a lakosságnak, ezért különösen örül, hogy csütörtöktől a főváros spirituális és kulturális központjában, a bécsiek által csak "Steffl"-nek nevezett, történelmi múltú székesegyházban is lehetőség lesz az oltakozásra.



Az oltóponton előzetes bejelentkezés nélkül csütörtöktől vasárnapig 10 és 21 óra között lehet felvenni az oltást, és egyelőre augusztus 22-éig lesz üzemben. A 18 éven felülieknek a Johnson & Johnson, míg a 12-17 éves korosztálynak a BioNTech/Pfizer vakcinája áll rendelkezésre.



Bécs városa - az ingyenes tesztelés mellett - nagy hangsúlyt fektet arra, hogy minél több embert elérjenek az oltással: az oltópontokon kívül számos bevásárlóközpontban és az Austria Centerben is folyik az immunizálás, sőt, oltóbuszok, illetve egy, erre a célra kialakított kishajó a Dunán is járja a várost, előzetes bejelentkezés nélküli, könnyen elérhető oltakozási lehetőséget biztosítva ezzel a nagyközönségnek.



Ausztriában szerdán átlépte a tízmilliót az új típusú koronavírus ellen beadott oltások száma: eddig 5 364 105 ember kapta meg a vakcina első adagját, mindkettőt pedig 4 891 092-en. Ennek kapcsán Sebastian Kurz kancellár és Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter közös közleményben köszönte meg az együttműködést azoknak, akik már felvették az oltást, és újfent felhívták a lakosság - különösen a fiatalok - figyelmét az oltás fontosságára. Mindkét politikus hangsúlyozta, hogy a vakcina felvételével nemcsak önmagukat, hanem a társadalom többi tagját is védik a vírustól.



Az elmúlt 24 órában jelentősen megugrott az új megbetegedések száma: 902 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést. A járvány kezdete óta 665 035 pozitív esetet regisztráltak. Kórházban jelenleg 197 vírusfertőzött beteget ápolnak, intenzív kezelésre 48-an szorulnak. A koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe az elmúlt napon egy ember halt bele, a járvány halálos áldozatainak száma így 10 752-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 647 472.