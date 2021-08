Koronavírus-járvány

Ukrán ombudsman: a beoltatlan pedagógusok is taníthatnak

Az ukrán oktatási ombudsman közölte szerdán, hogy jogellenes a munkába állás megtiltása azoknak a pedagógusoknak, akik nem vették fel a koronavírus elleni védőoltást; eközben a súlyosbodó járványhelyzetre hivatkozva a kormány október 1-jéig meghosszabbította az augusztus végével lejáró országos karantént.



Denisz Smihal miniszterelnök a szerdai kormányülésen kijelentette, hogy a jelenlegi járványhelyzet az országban "teljes mértékben ellenőrzött", de szakértők már jelzik, hogy emelkedik a súlyos betegek száma és a kórházak is egyre jobban leterheltek.



Szerhij Horbacsov oktatásért felelős biztos az UNIAN hírügynökség jelentése szerint a Facebookon arról írt, hogy Ukrajnában a védőoltás felvétele mindenki számára önkéntes, beleértve a pedagógusokat is. Ezért az oktatási intézmény vezetőjének nincs joga korlátozni azoknak a tanároknak a munkába állását, akik nem olttatták be magukat, mert ezt tiltja a törvény. Ugyanakkor az oltás felvételére hívta fel a pedagógusokat, rámutatva, hogy ezzel nemcsak magukat védik meg a súlyos megbetegedéstől, de a velük együtt dolgozókat és a diákokat is.



Ukrajnában a kormány úgy döntött, hogy csakis azokban az intézményekben kezdődhet meg szeptembertől az oktatás a megszokott módon, ahol a pedagógusoknak legalább a 80 százaléka be van oltva, ha az adott régiót átsorolják a járványhelyzet szerinti legenyhébb, zöld kategóriából bármelyik súlyosabba. Jelenleg még az ország egésze zöld besorolásban van.



Szerhij Skarlet oktatási miniszter közölte, hogy országos átlagban mostanáig a pedagógusok 35 százaléka vette fel az oltást. Július 15-i adatok szerint a legkevesebben, mintegy 10 százalékuk, a nyugat-ukrajnai Voliny megyében, a legtöbben, 90 százalékuk, Kijev megyében - fejtette ki.



Jurij Hanicsenko, a Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) Egészséggazdasági Központjának vezetője online tájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy négy hete kismértékben ugyan, de folyamatosan nő az új fertőzöttek száma az országban, kórházba pedig már 18 százalékkal több beteg kerül, mint ahány pácienst hazaengednek. Szerinte a járványhelyzet egyelőre "ellenőrzött" az országban, az orvosi oxigént biztosító berendezéssel felszerelt kórházi ágyak 9 százaléka, az intenzív osztályokon lévő ágyaknak pedig a 13 százaléka foglalt.



Viktor Ljasko egészségügyi miniszter szerdán egy rádióinterjúban kijelentette, hogy a koronavírus új hulláma még nem érte el Ukrajnát. Ugyanakkor ennek elkerülése érdekében felhívta a lakosságot a szokásos szabályok - a távolságtartás, a maszkviselés és a kézfertőtlenítés - betartásának, továbbá a védőoltás felvételének fontosságára.

Közben tovább terjedt Ukrajnában a koronavírus különösen fertőző, először Indiában megjelent delta variánsa, ezúttal az északkeleti Csernyihiv megyében igazolták 10 fertőzöttnél. Velük együtt már legalább 170 betegnél azonosították a delta változatot, területileg a nyugati országrészben Kárpátalján, Voliny, Ternopil, Ivano-Frankivszk és Lviv megyékben, délen Odessza megyében, valamint a fővárosban, Kijevben.



A hivatalosan közölt adatok alapján Ukrajnában keddre 1122-vel 2 261 354-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 25-tel 53 149-re. Eddig 2 193 752-en gyógyultak meg, az aktív betegek száma ezúttal csökkent, 63-mal 14 453-re.



Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai alapján az oltási kampány februári kezdete óta 4 324 553-an kapták meg valamely védőoltás első, 2 521 848-an a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Hétfőn 167 673 embert oltottak be az országban.