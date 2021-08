Illegális bevándorlás

Az EU mintegy 37 millió euróval támogatja Litvániát a migráció kezelésében

2021.08.12 03:30 MTI

Az Európai Bizottság az Európai Unió menekültügyi, migrációs és integrációs alapjából 36,7 millió euró gyorssegélyt bocsát Litvánia rendelkezésére annak érdekében, hogy a helyi hatóságok "bővítsék a litván-fehérorosz határra érkező nagyszámú illegális migráns befogadására szolgáló kapacitásaikat" - tájékoztatott a brüsszeli testület szerdán sajtóközleményben.



A támogatás célja az orvosi ellátás biztosítása a bevándorlók számára, a koronavírussal fertőzöttek elkülönítése, továbbá ebből finanszírozhatják az oltásokat, az élelmet, a ruházatot és a higiéniai csomagokat. A hozzájárulás ezenkívül az emberkereskedelem áldozatainak felderítésére és a nemzetközi védelemre szorulók segítésére létrehozott különítmények megerősítésére is szolgál - olvasható a sajtóközleményben.



Ylva Johansson belügyi uniós biztos augusztus eleji litvániai látogatását követően a bizottság stratégiai értékelést készített arról, hogy Vilnius milyen formájú pénzügyi támogatást kapjon a külső határok igazgatásához és a migránsok számára megfelelő létesítmények biztosításához.



A litván vezetés további uniós segítséget remél az EU külső határainak litvániai szakaszára vonatkozó biztonsági intézkedések finanszírozásához is. A kormány a tervek szerint több mint 550 kilométeres szakaszon szándékozik drótkerítést építeni a Fehéroroszországgal közös, körülbelül 680 kilométer hosszú határ mentén - ezt szerdán a litván parlament is megszavazta. Az Európai Bizottság azonban megerősítette, hogy "kerítéseket nem finanszíroz, ehelyett integrált határellenőrzési megoldásokat támogat, amelyek biztosítják, hogy az illegális határátlépések ne maradjanak észrevétlenek."



Az EU és a litván kormány egyaránt úgy véli, hogy a litvániai migrációs válságot a fehérorosz rezsim provokációjának kell tekinteni. Véleményük szerint a kialakult helyzet az Aljakszandr Lukasenka vezette fehérorosz kormány által finanszírozott hibrid támadás Litvánia ellen, válasz a fehéroroszországi civil társadalom, ellenzék és demokratikus folyamatok uniós támogatására.



A balti ország határőrsége szerint csak az elmúlt egy napban mintegy hetven embert fordítottak vissza a határon, és hármat őrizetbe vettek. Az év eleje óta a litván hatóságok hozzávetőleg 4100 illegális határátlépőt tartóztattak fel a fehérorosz határon.