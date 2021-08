Koronavírus-járvány

A Facebook letiltott egy Pfizert és AstraZenecát gyalázó orosz reklámcéget

A Facebook üzemeltetője letiltott több száz olyan közösségi médiafiókot, amely egy rejtélyes oroszországi reklámcéghez kötődik. A cég megpróbált rávenni influenszereket arra, hogy járassák le a Pfizer és az AstraZeneca gyógyszercégek koronavírus elleni vakcináját. 2021.08.11 11:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az üzemeltető a Facebookon 65, az Instagramon pedig 243 hamis fiókról állapította meg, hogy hálózatba szervezve a Fazze nevű oroszországi hirdetési és marketingcéghez kapcsolódik. A céget egy ismeretlen ügyfél bízta meg a tevékenységgel.



A fiókokban olyan félrevezető információk szerepeltek, amelyek kisebbíteni próbálták a két vakcina biztonságosságát. Volt olyan állítás is, miszerint az AstraZeneca oltóanyaga csimpánzzá változtatja a beoltottat. Az oroszországi reklámcég főleg indiai és latin-amerikai, kisebb részt egyesült államokbeli közönséget célzott meg a Facebookon, Instagramon kívül más közösségi oldalakon is.



Az AP hírügynökség felhívja a figyelmet arra, hogy az orosz Szputnyik V vakcina riválisai a nyugati gyártmányúak, de a Facebook nem bocsátkozott annak találgatásába, hogy milyen cél állhat a lejárató kampány mögött.



A Facebook szerint a Fazze több országban megkeresett közösségi influenszereket azzal az ajánlattal, hogy fizetség ellenében ők is terjesszék a félrevezető információkat. Német- és franciaországi influenszerek magát az ajánlattételt hozták nyilvánosságra. Voltak olyan influenszerek, akik először ráálltak a kínált üzletre, de miután fény derült annak hátterére, törölték a hamis információkat.



A hamis fiókok mellett a Facebook közlése szerint magát a Fazzét is kitiltotta platformjairól.