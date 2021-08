Közlekedés

Szinte teljesen leállt a vasúti közlekedés Németországban

Járatkimaradásokat okoz a németországi vasúti közlekedésben a mozdonyvezetők szakszervezetének (GDL) sztrájkja, de a budapesti járatok egyelőre menetrend szerint közlekednek - közölte szerdán a Deutsche Bahn (DB) vasúttársaság.



A tájékoztatás szerint a München-Salzburg-Bécs-Budapest és a Drezda-Prága-Budapest vonalon közlekedő járatok menetrendjében egyelőre nincs változás.



A GDL a teherszállításban kedden 19 órakor, a személyszállításban szerdán hajnali két órakor kezdett 48 órás sztrájkot.



A DB első összesítése szerint a távolsági járatok nagyjából háromnegyedét törölni kellett, és a legtöbb tartományban a helyközi vasúti közlekedésben is kimaradásokkal és késésekkel kell számolni. A DB vonatpótló buszokkal igyekszik javítani a helyzeten, de nem tudja garantálni, hogy célba juttatja az érvényes jeggyel rendelkezőket.



A 16 tartomány közül 11-ben tanítási szünet van, a munkabeszüntetés így a nyári utazási szezon csúcsidőszakában nehezíti a közlekedést.



A GDL 3,2 százalékos béremelést és a koronavírus-járvány megpróbáltatásai miatt 600 eurós prémiumot követel, a bérmegállapodást pedig 28 hónapra kötné meg. A DB 3,2 százalékos emelést ajánl, és 40 hónapra kötne megállapodást.



A társaság szerint a GDL sztrájkja szükségtelen és aránytalan. Bírálta a szakszervezet akcióját az utasok érdekképviselete (Fahrgastverband PRO BAHN), amely szerint elfogadhatatlan, hogy a sztrájkot alig néhány órával a kezdete előtt hirdették meg, holott az utasoknak legalább 48 órát biztosítani kell terveik átalakításához.



A szervezet azt is sürgeti, hogy a közlekedés kiszámíthatósága és megbízhatósága érdekében legyen sztrájk idején is kötelezően betartandó menetrend a DB-nél és a többi németországi vasúttársaságnál.



A GDL-ben mozdonyvezetők mellett vonatkísérők is tevékenykednek - összesen nagyjából 40 ezer ember - , de a DB szakszervezeti tag dolgozóinak döntő többsége - csaknem 200 ezer munkavállaló - a vasutas és közlekedési dolgozók érdekképviseletéhez (EVG) tartozik, és a GDL-t az eljelentéktelenedéssel fenyegeti egy 2015-ös törvény.



A jogszabály szerint valamennyi szakszervezet tárgyalhat a munkáltatóval a bérekről, munkakörülményekről, kollektív szerződésről, de mindig az a megállapodás érvényes, amelyet a legtöbb dolgozót képviselő szakszervezet kötött a munkaadóval, és a GDL-nek a DB nagyjából 300 telephelye, üzeme és egyéb szervezeti egysége közül alig húszban van többsége.