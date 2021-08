USA

Lemondott a szexuális zaklatásokkal vádolt New York-i kormányzó

2021.08.11

Lemondott kedden Andrew Cuomo New York-i kormányzó, akit egyre többen vádolnak szexuális zaklatással.



A demokrata párti politikus azzal védekezett, hogy sértései nem voltak szándékosak, egyúttal vitatta, hogy az ellene szóló állítások a bíróságon is megállják a helyüket. Mindazonáltal úgy fogalmazott: az ő felelőssége, amennyiben megsértett valakit. Cuomo manhattani irodájából közvetített beszédében kijelentette, hogy nem akar kárt okozni, és 14 napon belül elhagyja hivatalát.



"Ez az egyik legnehezebb időszak a kormányzat számára. A kormánynak ma valóban működnie kell. A kormánynak teljesítenie kell. Ez élet-halál kérdése. Az utolsó dolog, amit a kormányzatnak tennie kellene, az hogy zavaró tényezőkre pazarolja az energiáját, és én nem lehetek ennek az oka." - fogalmazott Cuomo. "Azt gondolom, hogy a körülményekre való tekintettel a leginkább úgy segíthetek, ha félreállok és hagyom, hogy a kormány visszatérjen a kormányzáshoz. Ezt fogom tenni" - tette hozzá.



Andrew Cuomót az év eleje óta 11 nő vádolta meg azzal, hogy szexuális tartalmú megjegyzéseket tett nekik, vagy "illetlenül" érintette meg őket. A kormányzó a kezdetektől tagadta az ellene felhozott vádakat, de korábban elnézést kért, ha - ahogyan fogalmazott - akaratlanul kellemetlen helyzetbe hozott néhány nőt.



Letitia James, New York állam főügyésze egy héttel ezelőtt ismertette az általa vezetett független vizsgálat részleteit. James akkor kijelentette: a kormányzó több nőt is szexuálisan zaklatott, köztük olyanokat, akik a politikus irodájában dolgoztak.



A vizsgálat azt is megállapította, hogy Andrew Cuomo és támogatói bosszút álltak az egyik korábbi alkalmazotton, aki vádakkal állt elő. "A kormányzó és csapata lépéseket tett annak érdekében, hogy megtoroljanak legalább egy volt alkalmazottat, amiért elmondta történetét. A független vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy Andrew Cuomo kormányzó szexuálisan zaklatott több nőt, és ezzel megsértette a szövetségi és a tagállami törvényeket egyaránt" - fogalmazott a főügyész. Hozzátette: a zaklatási vádak mellett Cuomót felelősség terheli az "ellenséges és mérgező munkahelyi légkörért" is.



Keddi beszéde végén Cuomo saját lányaihoz szólt. "Azt akarom, hogy tudják, hogy soha nem viselkedtem tiszteletlenül egyetlen nővel sem és soha nem bánnék másként egy nővel, mint ahogy szeretném, hogy velük bánjanak. Apátok hibázott, bocsánatot kért, és tanult belőle. Erről szól az élet." - fogalmazott a 63 éves kormányzó.



Az ügy miatt már állami és országos politikai vezetők is követelték Cuomo lemondását. A demokrata párt prominensei közül például Bill de Blasio, New York polgármestere, Charles Schumer, az amerikai szenátus többségi, demokrata párti vezetője, és Andrea Stewart-Cousins, New York állam szenátusának többségi, demokrata párti vezetője is felszólították a politikust, hogy hagyja el hivatalát.

Joe Biden amerikai elnök a Cuomo elleni vizsgálat ismertetése után azt mondta: a New York-i kormányzónak le kellene mondania. Biden akkor úgy fogalmazott: tartja magát ahhoz, amit márciusban mondott, hogy ha beigazolódnak a Cuomo ellen felhozott vádak, akkor úgy véli, a kormányzónak le kellene mondania.



A zaklatási botrányokat megelőzően februárban egy szövetségi vizsgálat is indult Andrew Cuomo ellen. A demokrata párti politikust és munkatársait azzal gyanúsítják, hogy adatokat titkoltak el a nyilvánosság elől a New York államban lévő idősotthonokban történt, koronavírus okozta halálesetek számával kapcsolatban. A kormányzó egyik hivatali munkatársa korábban beismerte: azért kozmetikázták az adatokat, mert attól féltek, hogy a republikánusok és Donald Trump elnök felhasználja ezeket ellenük és az egész Demokrata Párt ellen.