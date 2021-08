Koronavírus-járvány

Ausztriában szerdától karantén alá kerül két kelet-tiroli település

A regionális rendelet értelmében újra kötelező lesz az FFP2-es maszkok viselése kültéri és beltéri rendezvényeken egyaránt, valamint a kereskedelmi egységekben. 2021.08.10 13:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Karantén alá kerül két kelet-tiroli település Ausztriában a koronavírusos megbetegedések növekvő száma miatt szerdától - jelentette be a tartományi vezetés hétfői közleményében.



Oberlienz és Innervillgraten települést csak az hagyhatja el szerdától, aki negatív koronavírusteszttel rendelkezik, illetve igazolni tudja a teljes immunitást, tehát vagy már beoltották, vagy átesett a betegségen. A rendelkezés augusztus 24-éig lesz érvényben.



A romló járványügyi adatok miatt Kelet-Tirol egészére biztonsági óvintézkedéseket jelentettek be: szerdától a száz fő feletti rendezvények nem tarthatók meg, a két említett gócponton pedig ez a szabályozás már 50 fő felett életbe lép, és szeptember elsejéig érvényben is marad.



A regionális rendelet értelmében újra kötelező lesz az FFP2-es maszkok viselése kültéri és beltéri rendezvényeken egyaránt, valamint a kereskedelmi egységekben.



Kelet-Tirolban a hét napra és százezer lakosra vetített megbetegedési átlag jelenleg 332. A tartomány azon szövetségi rendelethez igazodva hozta meg a szigorító lépéseket, amely kimondja, ha egy település eléri a 300-as megbetegedési átlagot, óvintézkedéseket köteles bevezetni a járvány megfékezésére.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 450 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 663 532 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma 162, intenzív kezelésre 38-an szorulnak. A Covid-19 szövődményeibe az elmúlt napon senki nem halt bele, a járvány halálos áldozatainak száma így 10 750 maradt. A betegségből felgyógyultak száma 646 485.