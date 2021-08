Fehérorosz válság

Borrell: egy éve foszlott szerte a fehérorosz nép igazságos választásokhoz fűzött reménye

Tavaly augusztus 9-én szertefoszlott a fehérorosz nép igazságos választásokhoz fűzött reménye - írta Josep Borrell, az Európai Unió (EU) kül-és biztonságpolitikáért felelős főképviselője az EU által elcsaltnak tartott fehérorosz választások első évfordulója alkalmából közzétett sajtóközleményében.



"Azóta a fehéroroszok folyamatosan kiállnak az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásáért, új, demokratikus választásokat követeltek. Békésen tiltakoztak az ellen, hogy az Aljakszandr Lukasenka vezette rezsim semmibe veszi a jogállamiságot, valamint Fehéroroszország nemzetközi kötelezettségvállalásait"- fogalmazott a főképviselő



Hozzátette: felhívásuk azonban továbbra is megválaszolatlan maradt, mivel a minszki vezetés keményen fellép saját társadalma ellen. Az ellenzék és a demokráciapárti erők képviselőit, valamint több ezer fehérorosz polgárt őrizetbe vettek, tisztázatlan körülmények között elhunytak, vagy arra kényszerültek, hogy elhagyják az országot és száműzetésben éljenek.



Borrell szerint a minszki vezetés jól szervezett elnyomási és megfélemlítési kampányt folytat a civil társadalom és az emberi jogok védelmezői ellen, valamint megpróbálja ellehetetleníteni a nem kormányzati szervezeteket és a független médiát. A fehéroroszországi lengyel közösség is e politika célpontjává vált. Továbbra is büntetlenek maradnak az önkényes és megalapozatlan fogva tartások, az igazságtalan üldözések, beleértve a tisztességes eljáráshoz való jog megtagadását, valamint a kínzások több száz dokumentált esete. Továbbá a Ryanair légitársaság vilniusi járatának májusi földre kényszerítésével és a kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsok politikai célokra való felhasználásával a rezsim tovább támadta a nemzetközi normákat - szögezte le.

Az EU "készen áll arra, hogy további korlátozó intézkedéseket vezessen be", ugyanakkor "a politikai válságot csak átfogó nemzeti párbeszéddel lehet megszüntetni" - hívta fel a figyelmet a főképviselő.



Arra is rámutatott, hogy az uniós szankciók visszavonása csak akkor lehetséges, ha a fehérorosz hatóságok teljes mértékben betartják a demokrácia és a jogállamiság elveit, tiszteletben tartják az emberi jogi kötelezettségeket, és beszüntetik az elnyomó tevékenységet. A rezsimnek emellett feltétel nélkül szabadon kell bocsátania és rehabilitálnia kell a több mint 600 politikai foglyot, és komoly, hiteles és inkluzív politikai folyamatot kell indítania, amely az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelése mellett szabad és tisztességes választásokhoz vezet - tette hozzá.



Borrell közölte: amint Fehéroroszország megkezdi a demokratikus átmenetet, az EU elkötelezi magát amellett, hogy segít gazdaságát stabilizálni, megreformálni intézményeit annak érdekében, hogy demokratikusabbá váljanak, és javítsák az emberek életszínvonalát. Az unió az átállást a 3 milliárd eurós átfogó gazdasági támogatási terv révén támogatná. Mindemellett humanitárius segítségnyújtás révén támogatná az elnyomás áldozatait és a polgári lakosságot, és sürgeti az elnyomásban részt vevők nemzetközi felelősségre vonását is.



"Az EU továbbra is a demokratikus, független, szuverén, virágzó és stabil Fehéroroszország mellett áll. A fehérorosz nép hangját és akaratát nem lehet elhallgattatni" - hangsúlyozta a főképviselő.