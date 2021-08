Nagy a baj

WHO: megjelent egy életveszélyes vírus Nyugat-Afrikában

Megjelent az életveszélyes marburgvírus Nyugat-Afrikában - közölte hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO).



Alig két hónappal a legutóbbi ebolajárvány végét követően mutatták ki az erősen fertőző marburgvírust Guineában, a déli Guéckedou prefektúrában egy időközben elhunyt beteg szervezetében.



Az első vizsgálatokat a Pasteur egészségügyi intézet végezte el Szenegál fővárosában, Dakarban. A pácienssel kapcsolatba került személyek után keresést indítottak. A marburgvírus megfékezését ugyanakkor nagyban hátráltatja, hogy az ország párhuzamosan küzd a koronavírus-járvánnyal is.



"Meg kell fékezni a marburgvírust, mielőtt messze és távol elterjedne" - jelentette ki Matshidiso Moeti, a WHO Afrikáért felelős igazgatója.



A marburgvírus sokban hasonlít az ebolára, és legvalószínűbb terjesztői szintén a denevérek lehetnek. A kór testnedvekkel terjed. A betegség magas lázzal, izomfájdalmakkal, vérhányással és belső vérzésekkel jár. A WHO szerint egyelőre nincsen engedélyeztetett antivirális gyógyszer, vagy oltás a marburgvírus ellen.



1967 óta a marburgvírus tizenkét nagyobb kitörését jegyezték fel Afrika déli, illetve keleti részein, de a mostani az első eset, hogy a kontinens nyugati részén is megjelent a kór. A WHO szerint a halálozási arány az eddigi járványok során 24 és 88 százalék között ingadozott, a vírustörzs és a járványügyi intézkedések függvényében.