Koronavírus-járvány

Romániában az egészségügyi dolgozók alig több mint fele olttatta be magát

Romániában az állami kórházakban dolgozó egészségügyi alkalmazottak 53,81 százaléka olttatta be magát koronavírus ellen, további 5,12 százalékuk pedig a fertőzésből kigyógyulva szerzett ideiglenes védettséget - közölte hétfőn a Sanitas szakszervezeti szövetség.



A legnagyobb egészségügyi érdekvédelmi szervezet a kórházaktól, a megyei közegészségügyi igazgatóságoktól, a mentőszolgálatoktól és a vérellátó központoktól júliusban gyűjtött adatok alapján készített felmérést.



A Sanitas szerint az állami kórházakban dolgozó orvosok valamivel több mint kétharmada (68,53) százaléka kapott legalább egy oltást, 2,84 százalékuk pedig átesett a betegségen. Az ápolók körében az átoltottság 55,28 százalékos, és további 4,07 százalékuk természetes úton szerzett ideiglenes védettséget. A kisegítő személyzet kevesebb mint fele (49,33 százaléka) igényelt oltást és 3,47 százaléka esett át a betegségen.



A Sanitas közleménye szerint a fertőzésből az utóbbi hat hónapban kigyógyultak szervezetében ellenanyag képződött, így esetükben az oltással kapcsolatos egyéni döntés anélkül "halasztható", hogy azzal bárkit is veszélyeztetnének.



Az egészségügyi miniszter július közepe óta többször megerősítette: a páciensek veszélyeztetésének elkerülése érdekében rendszeres tesztelésre fogják kötelezni saját költségükön a beoltatlan egészségügyi alkalmazottakat, az intézkedést azonban a tervek szerint csak akkor "élesítenék", ha az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma két hét alatt meghaladja a lakosság 1,5 ezrelékét.



Romániában az oltási kampány felpörgetésének módját keresik a hatóságok, ugyanis a 19,3 milliós lakosságú országban eddig csak 5 millió 69 ezer ember - a beoltható, 12 év feletti lakosság kevesebb mint 30 százaléka - kapott legalább egy adag vakcinát.



Közben Romániát is elérte a járvány újabb hulláma: az utóbbi hónapban a júliusi mélypont ötszörösére emelkedett a napi új fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké pedig megháromszorozódott.