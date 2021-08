Koronavírus-járvány

Tovább emelkedett a súlyos esetek száma Izraelben

Tovább emelkedett a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 súlyos eseteinek és a lélegeztetőgépen lévők száma Izraelben - jelentette a helyi média hétfőn.



Vasárnapra egy nap alatt 12-vel, 360-ra nőtt a Covid-19 súlyos tüneteit mutatók száma, miközben már 57 beteg lélegeztetőgép segítségére szorul, és 618-an kerültek kórházba a jelenleg 31 393 aktív vírushordozó közül. Már meghaladta a százat a koronavírusjárvány negyedik, fertőzőbb, delta hullámában elhunytak száma Izraelben.



A több mint százezer teszt elvégzésével 3 372 új fertőzöttet azonosítottak, s ezzel 3,87 százalékra emelkedett a fertőzöttek aránya a tesztelésnél.



"A védőoltások hatékonyak, de több időt kell adnunk, hogy hatni tudjanak. Erre az egymillió, eddig be nem oltott ember és a harmadik oltásukat felvevő 60 évesnél idősebb korosztálynál is ügyelni kell" - mondta hétfőn a izraeli parlament, a kneszet egyik bizottságában Saron Elroj Prájsz, az izraeli egészségügyi minisztérium közegészségügyi osztályának vezetője.



"Nem látunk 60 évnél fiatalabb oltottakat a kórházakban"- hangsúlyozta a szakember. "Csakis oltatlan 60 alattiak kerültek kórházba, de a 60 évnél idősebbek között vannak oltottak is" - tette hozzá a Walla hírportál szerint, és emlékeztetett rá, hogy a megfertőződött oltottak 80 százaléka senkinek sem adta tovább a vírust.



Hétfő reggel a Tóra és szent zsidó szövegek tanulmányozásával foglalkozó mintegy 100 000 felnőtt, mellettük a vallási főiskolák, a jesivák 80 000 diákja, és több tízezer, "Talmud Tóra" nevű intézményekbe járó kisiskolás ultraortodox tanuló kezdte meg az új tanévet a mindössze háromhetes nyári szünetük után. Emiatt a járványügyi szakértők a fertőzések és a megbetegedések növekedésétől tartanak az ultraortodox közösségekben.



Alig több mint egy héttel a 60 év fölöttiek újraoltásának kezdete után már közel félmillió, 496 220 idősebb izraeli látogatta meg harmadszor is az oltópontokat, miközben a múlt héten naponta csak 3-4 ezren vették fel az első vagy a második dózist.



Egyre több a fertőzött város az egészségügyi minisztérium honlapja szerint. 28 település piros, vagyis erősen fertőzött, 70 város és falu narancssárga, vagyis közepesen, és 91 helység sárga, vagyis enyhén fertőzött. Az alig, vagy egyáltalán nem érintett helységek száma 91 -re csökkent.



A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 810 018-at (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 62,48 százaléka, azonban ez nem bizonyult elégnek a koronavírus erősen fertőző delta variánsa által okozott újabb járványhullám megfékezésére. A pandémia megjelenése óta 902 148 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, a betegségben tavaly február óta 6542-en haltak meg Izraelben.