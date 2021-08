Koronavírus-járvány

Ynet: Izraelben csak tömeges oltással lehet elejét venni a szeptemberi zárlatnak

Izraelben csak a koronavírus elleni tömeges oltással lehet elejét venni a járvány negyedik, delta variáns által okozott hulláma miatt várható szeptemberi zárlatnak - írta a Jediót Ahronót című izraeli újság hírportálja, a ynet pénteken a helyi egészségügyi minisztérium egyik szakemberét idézve.



A lap emlékeztetett arra, hogy több mint egymillió izraelit még egyáltalán nem oltottak be, és Naftali Bennett miniszterelnök elsősorban az ő meggyőzésükkel próbálja megakadályozni a szeptemberi újabb országos zárlatot, amelyet kikényszeríthet a súlyos betegek növekvő száma és az, hogy elejét vegyék a kórházak túlterhelésének. A beduin közösségekben igen alacsony az oltottsági arány, és ennek növelésére a kormány kampányt szervez, amelynek keretében a Negev szétszórt településein "házhoz viszik" az oltóanyagot.



A egészségügyi minisztérium ynetnek nyilatkozó szakembere szerint a fő gondot nem az okozza, hogy az emberek nehezen férnének hozzá a vakcinákhoz, hanem az oltással kapcsolatos félelmeik, ellenállásuk.



A tel-avivi városháza júliusban akciót szervezett, amelyben az oltakozó kamaszok páros mozijegyet, uszodabelépőt vagy hőlégballonos utazást kaptak, de mindössze 150-en jelentkeztek. A programot vezénylő Eitán Schwartz szerint ez az alacsony szám azt jelzi, hogy nem a gyerekek, hanem szüleik döntenek az oltásokról, és őket kell megcélozni a felvilágosító információkkal.



Bennett az oltás elmulasztását egyenesen ahhoz hasonlította, hogy valaki géppisztollyal ártatlanokra lövi a delta vírusváltozatot, és a Facebookon folytatott élő kérdés-felelet találkozóján azt mondta, hogy a szeptemberi zsidó ünnepek alatti zárlat csakis az immunizáltak számától függ.



A 60 év felettieket a harmadik, a tizenéveseket pedig az első két adag felvételére kérte. "Az ünnepek jövője az oltottak számától függ" - mondta. "Biztosítottuk az oltóanyagkészletet, és több ezer oltóhelyet az országban"- tette hozzá.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyelőre nem javasolja a harmadik dózis vakcinát, amíg a szegényebb országokban az elsőhöz sem jutottak hozzá. Erről a The Times of Israel című, angol nyelvű hírportál értesülése szerint Bennett azt mondta, hogy Izrael túl kicsi ahhoz, hogy befolyásolja a globális kínálatot, viszont hozzájárul a tudományos ismeretekhez az emlékeztetőoltás hatékonyságáról.



A miniszterelnök csütörtökön tizenéves közösségimédia-hírességekkel is találkozott, és arra kérte őket, hogy befolyásolják habozó kortársaikat, biztassák őket az oltás felvételére az egész ország érdekében.



Mindeközben csütörtökön már negyedik napja meghaladta a háromezret az új fertőzöttek száma. Az elvégzett több mint százezer teszt 3,79 százaléka, 3,843 ember bizonyult vírushordozónak, és ezzel az aktív esetek száma 27 525-re nőtt.

A fertőzötteknek továbbra is mintegy csak 1 százaléka, 253-an súlyos betegek, amit a nagyfokú átoltottsággal magyaráznak. A lélegeztetőgépen lévők száma 52-re nőtt.



A december végén kezdődött oltási kampányban Izrael mintegy 9,3 millió lakosából eddig 5 801 781-et (tizenkét évesnél idősebbeket) már legalább egyszer beoltottak a Pfizer vakcinájával. Ez az ország lakosságának 62,39 százaléka, azonban ez nem bizonyult elégnek a SARS-CoV-2 koronavírus erősen fertőző delta variánsa által okozott újabb járványhullám megfékezésére. Az oltás harmadik, emlékeztető adagját már 349 707, 60 évesnél idősebb izraeli vette fel. A pandémia megjelenése óta 891 811 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, a betegségben tavaly február óta 6509-en haltak meg Izraelben.