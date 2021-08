Koronavírus-járvány

Olaszországban péntektől sok helyen kötelező a védettségi igazolás

Olaszországban péntektől minden 12 éven felüli számára kötelező a koronavírus elleni védettségi igazolás (zöld kártya) az éttermekben, a múzeumokban, az uszodákban és a fürdőkben, de a szabadtéri kulturális és sporteseményeken is.



Az igazolás meglétét szúrópróbaszerűen ellenőrzik.



Ezenkívül a kormány csütörtökön rendeletet alkotott arról, hogy szeptember elsejétől minden pedagógus és a felsőoktatásban tanuló minden diák csak ilyen zöld kártyával léphet be az oktatási intézménybe, valamint csak ilyen igazolással lehet utazni a távolsági buszokon, vonatokon, kompokon és repülőjáratokon. A pedagógusok és a diákok öt napi türelmi időt kapnak az igazolás beszerzésére, ezután felfüggesztik őket állásukból, illetve igazolatlan hiányzónak számítanak.



A védettségi igazoláshoz az kell, hogy az illető vagy be legyen oltva koronavírus ellen (kétadagos vakcina esetén elég már az első adag), vagy friss negatív vírustesztje legyen, vagy az, hogy hat hónapnál nem régebben gyógyult fel a betegségből.