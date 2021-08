Koronavírus-járvány

Két San Francisco-i kórház több száz beoltott alkalmazottja fertőződött a delta variánssal

Két San Franciscó-i kórház több száz, többségében beoltott alkalmazottja fertőződött meg koronavírussal júliusban - jelentette az amerikai sajtó.



Augusztus 2-ig a Zuckerberg San Francisco Központi Kórház (ZSFG) több mint 7000 munkatársából 55-nél lett pozitív a Covid-teszt, de a fertőzött személyzet egyike sem szorult kórházi kezelésre - erősítette meg Cristina Padilla, az intézmény szóvivője a Fox News amerikai hírtelevíziónak. "Számítottunk és számítunk a jövőben is olyan esetekre, amikor már beoltott emberek fertőződnek meg. Tudjuk, hogy a vakcinák nem védenek teljesen a fertőzéstől, de nagyon hatékonyak a kórházi kezelések és a halálesetek megelőzésében" - fogalmazott a szóvivő.



Az ABC7 amerikai televíziós csatorna beszámolója szerint a fertőzöttek 80 százaléka a koronavírus elleni védettséghez szükséges összes oltását megkapta. A fertőzött alkalmazottak otthoni karanténban vannak.



Lukejohn Day, a ZSFG főorvosa elmondta, hogy a korábbinál több fertőzéses eset fordul elő az egészségügyi személyzet körében. "Több személy kapja el a COVID-ot, mint korábban, és többnyire beoltott munkatársakról van szó. Ez a korlátozások enyhítése miatt van" - fogalmazott Day.

A Kalifornia Egyetem San Franciscó-i orvosi központjának (UCSF) 35 ezer alkalmazottja közül legalább 183 fertőzést jelentettek az "alkalmazottak vagy hallgatók" körében. Az esetek 84 százalékában olyan személyekről van szó, akik minden szükséges oltást megkaptak. Ketten közülük kórházi ellátásra is szorulnak. "Bizonyos szempontból kissé meglepő és csalódást okoz, hogy ennyi idő után még mindig komolyan kell beszélnünk a Covid-vírusról" - mondta Josh Adler, az UCSF klinikai igazgatója. Adler az ABC7-nek úgy fogalmazott: "számítottunk a beoltottak körében előforduló fertőzésekre, de az arány "kicsit magasabb, mint azt eredetileg jósoltuk".



Az említett kórházakban a fekvőbetegek Covid-19-vizsgálaton esnek át, és valamennyi látogatónak, illetve a személyzetnek is maszkot kell viselnie.



Kalifornia állam hivatalos adatai szerint a kórházban ápolt páciensek száma folyamatosan nő. San Francisco megyéből eddig összesen 40 400 fertőzéses esetet és 562 halálesetet jelentettek, és már több mint 1,23 millió adag oltást adtak be.



Mindeközben Floridában ismét rekordot döntött a koronavírus-fertőzés miatt kórházi ápolásra szoruló betegek száma. Az Egyesült Államok egészségügyi minisztériumának (DHHS) legfrissebb, kedden közzétett adatai szerint a koronavírus okozta Covid-19 betegség miatt kórházban ápolt betegek száma 11 515 főre emelkedett a hétfői 10389-ről. Közülük 2400 beteget kezelnek intenzív osztályon.



Bill de Blasio, New York város demokrata párti polgármestere pedig kedden bejelentette, hogy augusztus 16-tól csakis azok a személyek dolgozhatnak, illetve vehetik igénybe a szolgáltatásokat beltéren, akik igazolni tudják, hogy rendelkeznek a szükséges védőoltásokkal. Ez vonatkozik az éttermekre, az edzőtermekre és a színházakra is.



"Itt az ideje, hogy az emberek úgy tekintsenek a védőoltásra, mint amely szükséges a jó, teljes és egészséges élethez. Ha nem vagy beoltva, sajnos, sok mindenben nem fogsz tudni részt venni" - fogalmazott de Blasio.