Erőszak

Már négyen követtek el öngyilkosságot a Capitoliumot védő rendőrök közül

Az amerikai törvényhozás épületét január 6-án ostromolták meg, Trump gyújtó hatású beszéde után. 2021.08.03 17:19 Mti Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Már négyen követtek el öngyilkosságot azon rendőrök közül, akik az amerikai törvényhozás, a Capitolium épületét védték annak januári ostromakor - erről számolt be kedden a Washington Times című amerikai konzervatív napilap.



A WUSA9 nevű televíziós csatorna szerint a fővárosi rendőrség hétfőn erősítette meg, hogy véget vetett életének egy 26 éves rendőr, Kyle DeFreytag.



DeFreytag az ostrom után elrendelt kijárási tilalom betartásáért felelt, amelyet azután vezettek be, hogy tüntetők rendőrökkel csaptak össze, és betörtek a kongresszus épületébe, azt követően, hogy Donald Trump előző amerikai elnök az elektori szavazatok hitelesítésének leállítására szólított fel.



A rendőrség nem sokkal azután tudatta DeFreytag halálhírét, hogy megerősítette: a múlt csütörtökön szintén öngyilkosságot követett el Gunther Hashida rendőr. "Hashida rendőr hős volt, aki életét kockáztatta a Capitoliumunk, a kongresszusi közösség és demokráciánk védelméért" - fogalmazott Nancy Pelosi demokrata párti házelnök. "Minden amerikai hálával tartozik neki a január 6-án és az egész, önzetlen szolgálata során tanúsított nagyfokú bátorságáért és hazafiasságáért" - tette hozzá.



A Capitoliumot védő rendőrök közül elsőként Howard Liebengood követett el öngyilkosságot, 51 éves korában. Halálának hírét a capitoliumi rendőrség januárban erősítette meg. Néhány héttel később önkezével vetett véget életének Jeffrey Smith washingtoni rendőr is.



A Capitolium január 6-i ostromának kivizsgálásával megbízott kongresszusi bizottság a múlt héten kezdte meg munkáját. A első, múlt keddi ülésen az egyik rendőr, Michael Fanone - akit az ostrom során összevertek - bírálta a Republikánus Párt egyes tagjait. "A kollégáimmal szembeni közöny szégyenteljes" - fogalmazott Fanone. A bizottság tagja, Adam Kinzinger illinois-i republikánus képviselő közölte: a vizsgálat során alaposan szemügyre veszik, hogy mit csinált és milyen beszélgetéseket folytatott a republikánus hívekkel Trump.



Az amerikai törvényhozás épületét január 6-án ostromolták meg, Trump gyújtó hatású beszéde után. Az előző elnök nem ismerte el vereségét, és arról írt a közösségi oldalain, hogy a választást elcsalták. A Capitoliumban a szenátus épp a demokrata párti Joe Biden győzelmét hozó novemberi elnökválasztás eredményeit készült hitelesíteni.



Az összecsapásokban öten életüket vesztették, köztük a biztonsági erők egyik tagja. Brian Sicknick összeesett, amikor összetűzésbe került a támadókkal, és meghalt. Az igazságügyi orvos szakértő később megállapította, hogy halálát természetes ok idézte elő.