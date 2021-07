Koronavírus-járvány

Szerb járványügyi szakértő: erkölcsileg kifogásolható egyes egészségügyi dolgozók vakcinaellenessége

2021.07.30 MTI

Etikailag és erkölcsileg is kifogásolható, hogy egyes egészségügyi dolgozók nem akarják beoltatni magukat a koronavírus ellen - jelentette ki Predrag Kon, Szerbia legismertebb járványügyi szakértője a Dnevnik című újvidéki napilap pénteki beszámolója szerint.



A szakember szerint nincs rendben, hogy a nem beoltott egészségügyi dolgozók a betegeket veszélyeztetik, hiszen lehetséges hordozókként akár meg is fertőzhetik azokat, akik gyógyítására felesküdtek.



Közölte, egyelőre nem teszik kötelezővé a koronavírus elleni vakcinát, de mindenkinek ajánlják, hogy oltassa be magát.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában péntekre 292-vel 721 267-re, Koszovóban 58-cal 108 203-ra, Észak-Macedóniában 54-gyel 156 213-ra, Montenegróban 146-tal 101 642-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 44-gyel 205 570-re növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában kettővel 7110, Montenegróban pedig szintén kettővel 1629-re növekedett. A térség többi országában nem volt halálos áldozata a kórnak az elmúlt napon, így a halottak száma Koszovóban 2267, Észak-Macedóniában 5490, Bosznia-Hercegovinában pedig 9728 maradt.