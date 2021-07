91 éves volt

Meghalt Stefan Michnik, európai elfogató parancs alapján körözött sztálinista lengyel vérbíró

Kilencvenegy éves korában meghalt az Egyesült Államokban az európai elfogató parancs alapján körözött lengyel sztálinista vérbíró, Stefan Michnik. A halálhírt féltestvére, Adam Michnik, a néhai kommunista hatalom elleni földalatti ellenzék egyik vezető személyisége, most a Gazeta Wyborcza napilap főszerkesztője közölte pénteken.



Stefan Michnik kedden hunyt el a pennsylvaniai Gettysburgben. "Testvérem sokat szenvedett miattam, bár nem az én hibámból" - írta a gyászhírben Adam Michnik.



Stefan Michnik az 1968 márciusában elkezdődött zsidóüldözés elől emigrált Svédországba. Ennek előzménye, hogy 1968 márciusában diáktüntetések voltak a kommunista diktatúra ellen, amelyeket a hatalom cionistának minősített. A diáktüntetések egyik főszereplője Adam Michnik volt.



Lengyelország 2018-ban adott ki elfogatóparancsot az emberiesség elleni bűntettek elkövetésével vádolt Stefan Michnik ellen, Svédország 2019-ben elutasította ezt azzal érvelve, hogy a gyanúsított svéd állampolgár, és a neki tulajdonított tettek elévültek.



Stefan Michnik élete végéig lengyel állampolgár is volt.



A lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetének (IPN) ügyészi tagozata 93 pontban helyezte vád alá Michniket, ezek szerint az emberiesség elleni bűntetteket 1952-1953-ban követte el, amikor a varsói katonai kerületi törvényszék bírájaként halál-, illetve börtönbüntetést előíró ítéleteket hozott a második világháború alatt és az ezt követő években a német és a szovjet megszállás ellen harcoló lengyel katonák ellen.



Michnikre a vádirat alapján életfogytig tartó börtönbüntetés is kiszabható lett volna.



Halálhírére reagálva Szymon Szynkowski vel Sek lengyel külügyminiszter-helyettes a Twitteren azt írta: az, hogy a vérbíró büntetlen maradt, "az igazságosság és a nemzetközi jog elveinek szégyenletes megtagadását jelenti".



Utalva a kiadatási kérelem svéd elutasítására, Szynkowski vel Sek hozzátette: erre az ügyre emlékeztetni fogja a svéd politikusokat, "akárhányszor valaki közülük kioktatná (Lengyelországot) a jogállamiság miatt".