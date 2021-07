Franciaország

Hitlerként ábrázolták egy plakáton Macront, bírósághoz fordult

Emmanuel Macron francia elnök bírósághoz fordult, amiért két dél-franciaországi városban is egy plakáton Adolf Hitlerként ábrázolták őt, így tiltakozva a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen - jelentette a helyi sajtó, köztük a Le Figaro, a Valeurs Actuelles és a Le Parisien című lapok is csütörtökön.



Michel-Ange Flori üzletember, akinek mintegy négyszáz köztéri hirdetőtábla van a tulajdonában, azt írta a Twitteren, hogy az államfő panaszbejelentése nyomán ki fogják hallgatni őt a touloni rendőrkapitányságon.



"Macroniában tehát kifigurázhatod a próféta fenekét, az szatírának számít, de az elnököt diktátorként ábrázolni istenkáromlás" - fogalmazott az üzletember. Továbbá azzal védekezett, hogy "egyesek Hitlert látják, de beleláthatod Sztálint is, vagy én Charlie Chaplint látom az A diktátor című filmből".



A szóban forgó plakáton Emmanuel Macron látható a náci diktátor egyenruhájában, Hitler-bajusszal, s mellette egy horogkereszthez hasonló ábra az elnök pártjának nevét (Köztársaság lendületben - LREM) alkotó szavak kezdőbetűiből kirakva, illetve egy felirat: "Engedelmeskedj, oltasd be magad!".



A déli Var megye két városában, Toulonban és Seyne-sur-Mer kisvárosban helyeztek ki két ilyen, négyszer három méteres plakátot. Valaki az egyikre később felfestette, hogy "szégyen".



Michel-Ange Florit - az ügyvédje bejelentése szerint - csütörtökön hallgatták meg a touloni bíróságon. Az ügyben a vizsgálatot a touloni ügyészség folytatja.



Clément Beaune francia Európa-ügyi miniszter kijelentette: "bárcsak sok olyan diktatúra volna a világban, mint Franciaország!".



Franciaországban 2013-ban eltörölték azt a jogszabályt, amely kriminalizálta a köztársasági elnök megsértését. Ugyanakkor az elnök, akárcsak bármelyik másik állampolgár, bírósághoz fordulhat rágalmazás vagy becsületsértés vélelme esetén.