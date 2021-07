Baleset

Robbanás egy német vegyipari gyárban

Robbanás történt kedden a nyugat-németországi Leverkusenben egy vegyipari gyárban, a helyi katasztrófavédelem rendkívül veszélyesnek minősítette a történteket.



Lars Friedrich, a Chempark gyár vezetője elmondta, hogy egy ember életét vesztette és tizenhat munkás megsérült, ketten közülük súlyosan. Négy embert eltűntként tartanak nyilván, gőzerővel kutatnak utánuk - tette hozzá.



Friedrich reményét fejezte ki, hogy a négy eltüntet élve megtalálják.



Uwe Richrath polgármester szerint mindent megtesznek, hogy a helyzet mielőbb rendeződjön. Tragikus napról beszélt Leverkusen számára.



A környéket egy nagy fekete füstfelhő lepte el. A dpa német hírügynökség beszámolója szerint a hatóságok kérték a lakosokat, hogy maradjanak otthon, és tartsák zárva az ablakokat és az ajtókat.



A Kölntől mintegy 20 kilométerre északra, a Rajna partján fekvő Leverkusenben található Chempark telephely üzemeltetői közölték, hogy a robbanás oka tisztázatlan.



A Twitter közösségi oldalon arról írtak, hogy tűzoltókat és a szennyezés mértékét felderítő járműveket vetettek be.



A kölni rendőrség közölte, hogy nincs információjuk a robbanás okáról vagy méretéről. Egyben arra kérték a lakosokat, hogy ne menjenek a szabadba, és figyelmeztették a a városba tartókat, hogy kerüljék el a környéket. Több közeli főútvonalat is lezártak. Kiterjedt mértékű károkról számoltak be.



A Kölner Stadt-Anzeiger című napilap azt írta, hogy a robbanás a Buerrig negyedben történt a vegyipari park egyik szemétégető üzemében. Az újság szerint a füstfelhő északnyugati irányban Burscheid és Leichlingen városok felé haladt.



Leverkusenben található a Bayer, Németország egyik legnagyobb vegyipari vállalata.