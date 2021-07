Katasztrófa

Sikerült azonosítani a floridai házomlás összes áldozatát

Sikerült megtalálni és azonosítani a Miamiban júniusban összedőlt társasház romjai alatt rekedt utolsó, eltűntként számon tartott ember földi maradványait, így a halálos áldozatok végleges száma 98 - jelentette be hétfőn a helyi polgármester.



A maradványokat július 20-án találták meg, és a szakemberek azóta dolgoztak az azonosításán - árulták el helyi illetékesek. A napi 24 órás kutató és mentőakciót múlt pénteken fújta le a Miami-Dade megyei tűzoltóság.



Daniella Levine Cava polgármester sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy ez volt az állam történetében a legnagyobb olyan kutató és mentőakció, amelyet nem hurrikán miatt kellett elrendelni.



"A kitartó és hősies erőfeszítésnek köszönhetően az utolsó eltűnt személy is meglett és azonosították, hozzátartozóit értesítették" - jelentette be Levine Cava.



A Champlain Towers South társasház fele június 24-én omlott össze, miközben az ott lakók aludtak.