Koronavírus-járvány

Hétfőtől szigorítanak Horvátországban

Szigorításokat vezetnek be Horvátországban hétfőtől. A tengerparton ugyanis a vörös zóna határán mozog a fertőzöttek száma.



Horvátország egyelőre csak bizonyos országok felől szigorította a belépést. Így például orosz és brit állampolgárok a védettségi igazolvány mellett csak negatív PCR teszttel léphetik át a határt.



A magyarokra ezek a szabályok egyelőre nem vonatkoznak. A turisztikai szakemberek szerint egyébként a klasszikus nyaralás közben a korlátozásokat nem is lehet észrevenni.



"Ezek gyakorlatilag, amikről szólnak a hírek: az 50-100 fő fölötti rendezvényekkel szembeni szigorítások. Úgy tudom, ott is arról lesz szó, hogy kérhetik az oltási igazolást, a védettségi igazolást, tehát igazán nem fogja érinteni a kint nyaralókat" - elemezte a helyzetet Bakó Balázs a Magyar Utazási Irodák Szövetségétől az ATV-nek.



A helyi szabályokról azonban indulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni, hogy ne a reptéren vagy a határátkelőn derüljön ki, hogy hiányzik olyan igazolás, amelyik egy-egy országba szükséges.