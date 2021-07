A franciák köszönik, de nem kérnek a védettségi igazolványból - videó

Helyszíni jelentések szerint a francia fővárosban menetelő tüntetők közül többen kiváltak a demonstráló tömegből, kövekkel és palackokkal kezdték dobálni a helyszínre vezényelt rendőröket, akik ezután könnygázzal próbálták megfékezni a rendbontókat. Néhány tüntető megtámadott egy járőröző rendőrt, felborította a motorbiciklijét. A rendőrnek futva kellett menekülnie a feldühödött tüntetők elől.



A tüntetők behatoltak a Champs-Élysées sugárútra és ott is összecsaptak a rendőrökkel. Egy ideig akadályozták a forgalmat a sugárúton, de a biztonságiak gyorsan kiszorították őket a környező utcákba könnygáz és vízágyúk bevetésével. A sugárúton a "sárgamellényesek" két évvel ezelőtti rendbontása óta nem szabad tüntetni, pénzbírsággal sújtják a tilalom megszegőit.



Párizsban egyszerre három engedélyezett tüntetés zajlott az új járványügyi korlátozások ellen. A Trocadéro téren a Nemzeti Front volt alelnöke, Florian Filippo felhívására demonstrálnak. Egy mások tüntetés a Bastille téren kezdődött, majd a menet elindult a főváros utcáin. Még egy tiltakozó menet indult el az Invalidusok háza elől, hogy csatlakozzon a kötelező oltás ellen tiltakozó egészségügyi dolgozókhoz.



Párizson kívül több nagyvárosban, Marseille-ben Montpellierben, Nantes-ban és Toulouse-ban is tüntetnek.



A belügyminisztérium szombat esti közlése szerint több mint 160 ezer ember vett részt országszerte tartott 168 tiltakozó megmozduláson. A fővárosban tizenegyezren demonstráltak. Gérald Darmanin belügyminiszter közölte a Twitteren, hogy champs-elysées-i rendbontásokban kilenc embert vettek őrizetbe. A tárcavezető elítélte a rend őreivel és az újságírókkal szembeni erőszakot.

We need to come to grips with the fact that we have exported our insanity. This is a global emergency. Just today.



Here are anti-vaxx protests in Paris. pic.twitter.com/ZU4CGOYzuV